13-15.09: Rozkład jazdy

Wtorek, 13 września 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek we Wrocławiu rozpoczną się Mistrzostwa Europy seniorów w strzelectwie sportowym z udziałem zawodników Legii - Tomasza Bartnika i Katarzyny Klepacz. Bartnik już po godzinie 9 rozpocznie rywalizację w konkurencji karabinu pneumatycznego 3 postawy. Dwaj pięcioboiści Legii - Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz rozpoczynają rywalizację na Mistrzostwach Europy seniorów w pięcioboju nowoczesnym - zawody odbywają się w węgierskim Szekesfehervar.

Ostatni przedsezonowy sparing rozegrają koszykarze Legii, którzy w czwartek o 17:00 zagrają we Włocławku z Bnei Herzliya z Izraela.



Rozkład jazdy:

15.09 g. 17:00 Legia Warszawa - Bnei Herzliya [kosz, Włocławek]