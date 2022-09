16-18.09: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek przy Łazienkowskiej nasi piłkarze podejmować będą Miedź Legnica, a na trybunach spodziewanych jest ponad 20 tys. kibiców. W sobotę o 18:00 sezon 2022/23 w I lidze zainaugurują nasi siatkarze - zapraszamy do hali przy Niegocińskiej 2a. Bilety do nabycia przy wejściu do hali (10 zł - ulgowe, 20 zł - normalne). W niedzielę o 18:00 na bocznym boisku przy Ł3, III-ligowe spotkanie rozegrają Legia Ladies.



Dzisiaj we Wrocławiu podczas Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym, Tomasz Bartnik (L) wraz z Anetą Stankiewicz startować będzie w konkurencji karabin 3 postawy Mix. W sobotę Bartnik rywalizować będzie w drużynie męskiej w konkurencji Karabin 3 postawy (wraz z Maciejem Kowalkiewiczem i Rafałem Łukaszykiem). Katarzyna Klepacz dziś o 12:00 wystartuje w konkurencji pistoletu dowolnego.



Na Węgrzech trwają Mistrzostwa Europy seniorów w pięcioboju nowoczesnym, w sobotę w półfinałach ME zobaczymy Łukasza Gutkowskiego. Finałowa 18-tka wystartuje w niedzielę.



16.09 g. 20:30 Legia Warszawa - Miedź Legnica

17.09 g. 14:00 Arka Gdynia - Legia Warszawa [rugby]

17.09 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Siarka Tarnobrzeg

17.09 g. 16:00 Mławianka Mława - Legia II Warszawa

17.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Chrobry Głogów [siatka, ul. Niegocińska 2a]

17.09 g. 18:30 Legion Legionowo - Legia II Warszawa [kosz, Arena Legionowo]

18.09 g. 12:00/14:40 Isetia Erzuzum/Trójka Żyrardów - Legia II Warszawa [kosz, Arena Legionowo]

18.09 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Chojniczanka Chojnice

18.09 g. 18:00 Legia Ladies - Włókniarz Konstantynów Łódzki [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3]



Młodzież:

17.09 g. 10:00 Delta II Warszawa 14 - Legia LSS U9 [ul. Syta 123]

17.09 g. 10:30 KS Ursus '12 - Legia LSS U11A [ul. Sosnkowskiego 3]

17.09 g. 10:30 Legia LSS U8 - AP EsKadra 15 [ul. Łazienkowska 3]

17.09 g. 10:30 Legia LSS U9 - UKS Okęcie 2014 '14 [ul. Łazienkowska 3]

17.09 g. 11:00 Varsovia 10 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4]

17.09 g. 11:00 Legia U16 - UKS Varsovia 07 [LTC 7]

17.09 g. 12:00 Widzew Łódź 06 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź, ul. Piłsudskiego 138]

17.09 g. 12:00 Legia LSS U11B - Orlik Mokotów 12 [ul. Łazienkowska 3]

17.09 g. 12:00 Legia LSS U9 - UKS Iwiczna 14 [ul. Łazienkowska 3]

17.09 g. 12:00 MKS Polonia III Warszawa 11 - Legia LSS U12 [ul. Konwiktorska 6]

17.09 g. 12:00 Juventus Academy W-wa 13 - Legia LSS U10 [ul. Sobieskiego 68]

17.09 g. 13:00 Legia U19 - Górnik Zabrze 04/5 [CLJ U19][LTC 8]

17.09 g. 15:30 Legia LSS U15 - Huragan Wołomin 08 [ul. Łazienkowska 3]

17.09 g. 15:30 Legia U15 - Lechia Tomaszów Mazowiecki 08 [CLJ U15][LTC 7]

17.09 g. 15:45 UKS Iwiczna 10 - Legia LSS U13 [Nowa Wola, ul. Krasickiego 176]

17.09 g. 17:00 Delta Warszawa 11 - Legia U12 [ul. Jeziorna 2]

18.09 g. 12:00 Legia U11 - Jedność Żabieniec 12 [ul. Łazienkowska 3]

18.09 g. 12:00 Legia U10 - MKS Polonia Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

18.09 g. 12:00 Escola Varsovia 09 - Legia U14 [ul. Fleminga 2]