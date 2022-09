Nabór do sekcji snookera i badmintona

Sekcja snookera Legii Warszawa ogłasza nabór dla dzieci w wieku 6-11 lat do ośrodka na Bielanach. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem telefonu 602-777-633 oraz mailowo: info@legiasnookerschools.pl. Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Przemek Kruk. Nabory prowadzi również legijna sekcja badmintona. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 501862851.

