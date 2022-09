Kursy na mecz

Nie w roli faworyta

Sobota, 10 września 2022 r.

Legia Warszawa nie jest faworytem w niedzielnym meczu z Rakowem. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych w Fortunie wynosi ponad 4, a na wygraną gospodarzy ok 2. W bieżących rozgrywkach częstochowianie u siebie jeszcze nie przegrali. "Wojskowi" chcą kontynuować zwycięstw, która aktualnie wynosi trzy.



KURSY NA RAKÓW - LEGIA

FORTUNA:









Mecze Legii z Rakowem:

06.04.2022 - Raków 1-0 Legia (PP)

19.03.2022 - Raków 1-1 Legia

25.09.2021 - Legia 2-3 Raków

17.07.2021 - Legia 1-1 (k. 3-4) Raków (SP)

06.02.2021 - Legia 2-0 Raków

22.08.2020 - Raków 1-2 Legia

15.02.2020 - Raków 2-2 Legia



