Siatkówka

Siatkarze Legii w sobotę rozpoczynają nowy sezon

Środa, 14 września 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 18:00 w hali na Mokotowie siatkarze Legii zainaugurują rozgrywki I ligi w sezonie 2022/23. Legioniści w pierwszej serii spotkań podejmować będą zespół Chrobrego Głogów. Zapraszamy kibiców do hali przy ulicy Niegocińskiej 2a. Ceny biletów w sezonie 2022/23 pozostają bez zmian - wejściówki ulgowe kosztować będą 10 złotych, normalne - 20 złotych. Płatność możliwa tylko gotówką przy wejściu do hali, przed rozpoczęciem meczu.



W minionym sezonie legioniści wygrali z Chrobrym 3-2 w Głogowie (w tym 15-10 w tie-breaku), a w pierwszej rundzie na własnym parkiecie przegrali 2-3, przegrywając decydującego seta 10-15. Obie drużyny mierzyły się również ze sobą w maju 2021 roku, na koniec turnieju finałowego o awans do I ligi. Wówczas na Mokotowie legioniści zwyciężyli 3-0 (25-18, 25-22, 25-14), już przed meczem mając zapewniony awans na zaplecze ekstraklasy.



Po ostatnim, bardzo udanym sezonie, który legioniści zakończyli udziałem w fazie play-off I ligi, w naszym klubie doszło do sporych zmian personalnych. Niestety, czołowi gracze odeszli do innych klubów, zmienił się również trener. Mateusza Mielnika zastąpił Krzysztof Wójcik, dotychczas pracujący z MOS-ie Wola. W sobotni wieczór na Mokotowie w barwach siatkarskiej Legii zadebiutuje kilku zawodników - wierzymy, że udanie. W okresie przygotowawczym wyniki osiągane przez nasz zespół, szczególnie na początku przygotowań, nie napawały optymizmem. Legia przegrała m.in. 1-3 z Lechią Tomaszów, zremisowała z KPS Siedlce (2-2), przegrała z BAS-em Białystok (1-3), Skrą Częstochowa (0-4) oraz Aniołami Toruń (1-3). Dopiero drugiego dnia turnieju City Volley Cup legioniści odnieśli dwie wygrane - z czeskim Black Volley Beskydy (3-2) oraz II-ligową Spartą Grodzisk Mazowiecki (3-0).



Wiele wskazuje na to, że powtórzenie zeszłorocznego wyniku będzie niemożliwe, a przed Legią walka o utrzymanie w I lidze. Czyli... dokładnie taki cel, jaki stawiano przed zespołem przed rokiem. Nie mamy nic przeciwko, aby siatkarze Legii sprawili równie miłą niespodziankę i włączyli się do walki o górną ósemkę. Aby tego dokonać, konieczne będzie przede wszystkim zdobywanie punktów na własnym parkiecie. Tym goręcej zachęcamy kibiców naszego klubu do wspierania legionistów w sobotni wieczór w hali przy ulicy Niegocińskiej.



Termin meczu: sobota, 17 września 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 zł (ulgowy), 20 zł (normalny)