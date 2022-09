Na stadionach: I'm lovin' it

Wtorek, 13 września 2022 r. 12:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami całkiem przyzwoity kibicowsko tydzień, bowiem na większości stadionów pojawili się przyjezdni i to z reguły w całkiem niezłych liczbach. W końcu otwarty został cały stadion w Szczecinie, a na meczu Pogoni z Lechem było blisko 17 tysięcy fanów (gospodarze z prostą oprawą), w tym ponad tysięczna grupa lechitów. "Kolejorz" ochrzcił sektor gości racowiskiem. Wchodzenie do klatki nie przebiegało zbyt sprawnie, a natrętna ochrona nie wpuściła kilkudziesięciu poznaniaków.



Wysoka frekwencja (ponad 18 tys.) miała miejsce na derbowym meczu pomiędzy Górnikiem Zabrze i Piastem Gliwice. Gliwiczanie przyjechali na ten niedaleki wyjazd w ok. 1000 osób, wspierani przez GKS Jastrzębie. Gospodarze z konkretnym racowiskiem na trybunach. Dobre liczby z obu stron także na meczu Widzewa z Cracovią, który zgromadził ponad 17 tysięcy fanów. "Pasy" z pirotechniką (strobo + ognie wrocławskie). Widzewiacy z choreografią ze sloganem zaczerpniętym od McDonald's i sektorówką przedstawiającą paczkę frytek (z literą W), a także racami. Oczywiście ten pokaz musiano zwieńczyć racowiskiem.



W niższych ligach ciekawie było na meczu Ruchu Chorzów z Zagłębiem Sosnowiec. Przyjezdni w komplecie, chorzowianie z oprawą. Oprawę, co rzadko się zdarza, przygotowali również kibice Rakowa. Z akcentów ultras należy odnotować prezentację Radomiaka z wykorzystaniem piro.



Ekstraklasa:



Pogoń Szczecin - Lech Poznań (1040)

Trochę trzeba było czekać na otwarcie całego stadionu w Szczecinie, ale w końcu to nastąpiło. Lechici wykupili wszystkie bilety na sektor gości (1122), ale na stadionie stawili się w 1040 osób. W trakcie meczu zaprezentowali racowisko. Pogoń przygotowała prostą kartoniadę "MKS" oraz transparent "Oddajemy hołd tym barwom". Na trybunach 16,9 tys. kibiców.



Górnik Zabrze - Piast Gliwice (1000)

Gliwiczanie nie zdołali wykupić wszystkich biletów na derby - wraz z przyjaciółmi z GKS-u Jastrzębie (150) było ich ok. 1000. Dobrze oflagowali swój sektor. Zabrzanie zaprezentowali niewielką sektorówkę Torcidy i konkretne racowisko.



Widzew Łódź - Cracovia (618)

Widzewiacy podczas meczu zaprezentowali oprawę ze sloganem McDonald's "I'm lovin' it". Na sektorówce przedstawiającej pudełko na frytki znalazły się race, a całą prezentację uzupełniło konkretne racowisko. Na trybunach ok. 17 tysięcy fanów, w tym liczna grupa gości. Cracovia odpaliła stroboskopy oraz ognie wrocławskie. Przyjezdni obecni w 618 osób, w tym Lech (20), ŁKS Łódź (20), Tarnovia (15) i Sandecja (4).



Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk (400)

Mecz przyjaźni we Wrocławiu nie przyciągnął na trybuny zbyt dużej liczby kibiców - odnotowano frekwencję na poziomie 8,6 tys. Przybyli lechiści (ok. 400) zajęli miejsca w młynie WKS-u.



Raków Częstochowa - Legia Warszawa (302)

Fani Legii w nadkomplecie przyjechali do Częstochowy, gdzie otrzymali 302 bilety na sektor gości. Legioniści nieco spóźnieni, w związku z czym doping rozpoczęli w lekkim poślizgiem. Na trybunach 5,5 tys. kibiców. Raków zaprezentował oprawę związaną z rocznicą Bitwy pod Wiedniem - biało-czerwoną sektorówkę "1683", chorągiewki oraz transparent "Skrzydła chwały - Rzeczypospolitej pancerna pięść".



Warta Poznań - Zagłębie Lubin (184)

Lubinianie na ten niedaleki wyjazd wybrali się w 184 osoby. W sektorze gości w Grodzisku Wielkopolskim wywiesili 5 flag.



Miedź Legnica - Korona Kielce (100)

Koroniarze do Legnicy przyjechali w 100 osób, wspierani przez Naprzód Jędrzejów (19). Wywiesili cztery flagi.



Jagiellonia Białystok - Stal Mielec ()

Na poniedziałkowym meczu 6,5 tysiąca kibiców na trybunach. Gospodarze ze skromnym młynem.



Radomiak Radom - Wisła Płock (-)

Ultrasi Radomiaka na meczu zaprezentowali oprawę składającą się z podświetlanej pirotechniką folii "Tylko Radomiak", a całość uzupełniły flagi na kijach. Na trybunach 2,7 tys. kibiców i brak przyjezdnych z powodu zamkniętego przez policję sektora gości.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Zagłębie Sosnowiec (700)

Zagłębie do Chorzowa przyjechało w komplecie, w 700 osób, w tym delegacje BKS-u Bielsko (70), Beskidu Andrychów (21), Olimpii Elbląg (19), Slavii Praga (10), Sparty Brodnica (5) i Legii Chełmża (5). Przyjezdni konkretnie oflagowali sektor gości. Chorzowianie zaprezentowali oprawę składającą się z żółtych i niebieskich chorągiewek oraz transparentu "Niy ma drugiyj takiyj ziymi - Górny Ślonsk - by my byli szczynśliwszymi".



GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn (86)

Stomilowcy wspierani na tym wyjeździe przez Raków (50) i Polonię Bydgoszcz (6).



Korona II Kielce - Stal Stalowa Wola (60)

ŁKS Łagów - KSZO Ostrowiec (55)



Polonia Świdnica - Moto-Jelcz Oława (50)

Derbowe spotkanie niestety bez udziału przyjezdnych, którym wejścia zabronił prezes gospodarzy. Polonii w młynie 120 osób, ze wsparciem Górnika Wałbrzych i Dozametu Nowa Sól.



Avia Świdnik - Orlęta Radzyń Podlaski (45)

Victoria Częstochowa - Ruch Radzionków (42)





Wyjazd tygodnia: 1040 kibiców Lecha Poznań w Szczecinie

Oprawa tygodnia: Choreo Widzewa na meczu z Cracovią



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na meczu z Legią Warszawa:





Górnik Zabrze na meczu z Piastem Gliwice:









Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:









Radomiak Radom na meczu z Wisłą Płock:









Pogoń Szczecin na meczu z Lechem Poznań:













Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:











Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Miedzią Legnica:





Widzew Łódź na meczu z Cracovią:













Cracovia na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:











Śląsk Wrocław na meczu z Lechią Gdańsk:









Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań:





Ruch Chorzów na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:











Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:





Jagiellonia Białystok na meczu ze Stalą Mielec:





Odra Opole na wyjazdowym meczu z GKS-em Tychy:





Zawisza Bydgoszcz na wyjazdowym meczu z Pogonią II Szczecin:





Stal Rzeszów na meczu z Wisłą Kraków:





Wisła Kraków na wyjazdowym meczu ze Stalą Rzeszów:





Polonia Świdnica na meczu z Moto-Jelczem Oława:





Avia Świdnik na meczu z Orlętami Radzyń Podl.:





Warmia Grajewo na wyjazdowym meczu z Wigrami Suwałki: