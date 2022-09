Koszykówka

Sparing: Legia Warszawa 69-59 Trefl Sopot. Kanonierzy wygrali Abramczyk Cup

Niedziela, 11 września 2022 r. 20:11 źródło: Legiakosz.com

W finałowym meczu turnieju Abramczyk Cup, który w weekend odbył się w Bydgoszczy, Legia Warszawa wygrała 69-59 z Treflem Sopot. Dzień wcześniej legioniści okazali lepsi od Astorii Bydgoszcz (85-72).



Mecz lepiej rozpoczęli sopocianie, którzy po kilku minutach gry cieszyli się ośmiopunktowym prowadzeniem. W szeregach legionistów zdolny do gry był już Ray McCallum, który dzień wcześniej nie zagrał ani minuty z powodu choroby. Pierwsza kwarta stała pod znakiem dominacji Trefla, który wygrał tę część meczu 24:13. Kolejne minuty były już lepsze w wykonaniu legionistów, którzy systematycznie zmniejszali straty do rywala. Po tym jak zza łuku trafił Janis Berzins, Trefl prowadził już tylko 29:25. Na półmetku spotkania warszawianie przegrywali 32:35.







Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego kontynuowali dobrą grę i szybko doprowadzili do remisu, co nastąpiło po skutecznej akcji Geoffreya Groselle’a. Zieloni Kanonierzy coraz lepiej spisywali się w defensywie, a w ataku potrafili kreować sobie dogodne pozycje. Po jednej z nich trafił Grzegorz Kamiński i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Przed decydującą odsłoną meczu Legia prowadziła 45:43. Pomimo sparingowego charakteru meczu żadna z drużyn nie zamierzała odpuszczać ani na chwilę. Warszawianie raz po raz zmuszali przeciwników do błędów i zamieniali te okazje na punkty. Na nieco ponad pięć minut przed końcem meczu Legia wygrywała 60:47 i jak się okazało nie roztrwoniła prowadzenia już do końcowej syreny triumfując ostatecznie 69:59.



„Cieszy zwycięstwo i to, że wróciliśmy do gry po słabej pierwszej kwarcie. Wciąż jednak mamy nad czym pracować i na tym skupimy się w tych ostatnich dniach przed inauguracją nowego sezonu ligowego” – powiedział po meczu Travis Leslie.





Sparing: Trefl Sopot 69-59 Legia Warszawa

Kwarty: 13-24, 19-11, 13-8, 24-16



Legia: Devyn Marble 19, Janis Berzins 18, Geoffrey Groselle 9, Grzegorz Kamiński 7, Ray McCallum 6, Dariusz Wyka 4, Travis Leslie 4, Jakub Sadowski 2, Szymon Kołakowski 0



Trefl: Michał Kolenda 20, Glynn Watson 13, Błażej Kulikowski 10, Rolands Freimanis 7, Wesley Gordon 4, Sebastian Rompa 3, Jan Malesa 2, Jakub Urbaniak 0, Miłosz Toczek 0, Andrzej Pluta-, Wiktor Jaszczerski -, Filip Gurtatowski -



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz