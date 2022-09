Legia druga w COS Cup 2022

Drużyna Legii w koszykówce 3x3 zajęła drugie miejsce w drugiej edycji Turnieju COS 3x3 Cup, rozegranego w hali Torwaru przy ulicy Łazienkowskiej. Legioniści do zawodów przystąpili w składzie: Arkadiusz Kobus, Maciej Adamkiewicz, Marcin Zarzeczny i Przemysław Słoniewski. Legioniści pewnie wygrali wszystkie trzy mecze fazy grupowej, następnie zwyciężyli w ćwierćfinale z NFZ 21-14, a ich wynik półfinałowy - aż 22-4 z Palę Tróję, potwierdzał wysoką formę naszej drużyny. Finałowe starcie z Athletic Training było bardzo zacięte w końcówce, choć w pewnym momencie rywale prowadzili dość wyraźnie (18-13). Legia wyszła na prowadzenie 20-19 i... zabrakło jednego punktu, by cieszyć się z wygranej - punkty na zwycięstwo dla przeciwników zdobył David Jackson i Legia skończyła zawody na drugiej pozycji. Wyniki Legii w COS Cup 2022: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-11 Outlawz4ever Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-6 Thunderbolts 3x3 Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-15 Zajezdnicy 1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21-14 NFZ 1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 22-4 Palę Tróję Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 20-21 Athletic Training

