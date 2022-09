Pięciobój

Radomyski 4. w sztafecie na MŚ U-17

Niedziela, 11 września 2022 r. 09:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wczoraj podczas Mistrzostw Świata do lat 17 w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się we Włoszech, rywalizowały sztafety męskie. Wśród nich startował zawodnik Legii, Igor Radomyski, który w parze z Adamem Machajem był bardzo blisko medalu.



O brąz walczyły dokładnie dwie polskie sztafety, ale ostatecznie nieznacznie lepsi okazali się Krystian Trepczyk i Bartosz Szmytke, a Radomyski z Machajem zakończyli rywalizację na miejscu czwartym. Zgodnie z zasadami Mistrzostw Świata, w przypadku, gdyby dwie sztafety danego kraju znalazły się w czołowej trójce, tylko jedna z nich mogła stanąć na podium.



Igor i Adam w pływaniu - 2x100m stylem dowolnym, uzyskali piąty wynik (1:58.22 min.). W biegu ze strzelaniem sztafeta Radomyski/Machaj bardzo dobrze strzelała (trzeci wynik) i włączyli się do walki o brąz, do ostatnich metrów pętli biegowej walcząc o medal.



Dzisiaj w finale indywidualnych MŚ do lat 19 wystartują Małgorzata Karbownik i Maja Biernacka.