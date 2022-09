Mateusz Rutyna 5. na MP kick-light

W Mińsku Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w kick-boxingu w formule kick-light. Jedyny reprezentant Legii na tych zawodach, Mateusz Rutyna zajął miejsce piąte w kategorii wagowej +94 kg. Legionista miał niemałe szanse na strefę medalową, ale w decydującym pojedynku, mimo że wygrał dwie pierwsze rundy, zabrakło mu nieco "pary" w rundzie trzeciej i to ostateczenie przeciwnik wygrał na punkty.

