Mladenović: Oddaliśmy ten mecz za darmo

Niedziela, 11 września 2022 r. 20:53 Mikołaj Ciura i Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Do pierwszej bramki nasza gra nie wyglądała źle. Daliśmy dwa trafienia za darmo i to nas kosztowało później taki wysoki wynik. Co mogę powiedzieć, w takich meczach jak dajesz prezenty przeciwnikom, to ciężko potem wrócić – mówi po spotkaniu z Rakowem obrońca Legii Filip Mladenović.



- Po drugim trafieniu byliśmy jeszcze otwarci, próbowaliśmy coś zrobić. Mieliśmy swoje sytuację, czy przy 0-1, czy 0-2, żeby wrócić do gry. Oni też mogli zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie, oczywiście po naszych błędach. Plan, który mieliśmy na otwarcie gry czy pressing wyglądał całkiem dobrze. Naprawdę to nie wyglądało tak źle. . Trzeba pogratulować rywalom, ale jeszcze raz powiem: oddaliśmy im ten mecz za darmo. Daliśmy im po prostu zbyt dużo prezentów i uważam, że wynik to zbyt wysoki wymiar kary. Muszę jeszcze raz obejrzeć mecz, ale tak mi się wydaje.