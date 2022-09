Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 11 września 2022 r. 19:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Pewne zwycięstwa odniosły drużyny Legii występujące w CLJ i wszystkie trzy przewodzą w tabelach: zepsółU19 pokonał 6-1 Lechię Gdańsk, zespół U17 wygrał 6-0 z Hutnikiem Kraków '06, a Legia U15 wygrała 3-1 z dotychczasowym liderem, AKS SMS Łódź. Legia U16 pokonała 11-0 Józefovie. Zespół U14 w ostatnim sparingu w Austrii pokonał 3-0 Red Bull Salzburg. Drużyna LSS U15 pokonała 4-2 Nadnarwiankę. Mecze ligowe zagrały też najmłodsze drużyny Akademii i Legia Soccer Schools.



Z kolei w turnieju im. rotmistrza Witolda Pileckiego na Rembertowie udział wzięły Legia U10 (bardzo dobra postawa) i wiodąca drużyna LSS U11, która w wielu meczach również pokazała się z niezłej strony.



CLJ U19: Lechia Gdańsk 04/5 1-6 (1-3) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 16 min. Wiktor Kamiński (as. Dawid Kiedrowicz)

0-2 30 minl Wiktor Kamiński (as. Dawid Kiedrowicz)

0-3 32 min. Dawid Kiedrowicz (as. Wiktor Kamiński)

1-3 35 min.

1-4 65 min. Wiktor Kamiński (as. Dawid Kiedrowicz)

1-5 75 min. Oskar Lachowicz (as. Dawid Kiedrowicz)

1-6 85 min. Dawid Kiedrowicz (as. Franciszek Saganowski)



Legia: Jakub Murawski - Marcel Krajewski (75' Franciszek Saganowski [06]), Jan Ziółkowski, Rafał Boczoń [06], Maciej Bochniak - Sebastian Kieraś (68' Fryderyk Misztal [06]), Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski (60' Filip Rejczyk [06]) - Dawid Kiedrowicz, Wiktor Kamiński (68' Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki (60' Patryk Romanowski)

Rezerwa: Aleksander Mickielewicz [06] (br), Jakub Okusami

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Legia Warszawa U17 6-0 (4-0) Hutnik Kraków '06

Gole:

1-0 12 min. Karol Kosiorek (dob.strzału Bartosza Dembka)

2-0 18 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Adkonis)

3-0 34 min. Jakub Adkonis (as. Tomasz Rojkowski)

4-0 40 min. Kacper Bogusiewicz (as. Karol Kosiorek)

5-0 63 min. Antoni Klukowski (as. Tomasz Rojkowski)

6-0 85 min. Jakub Żewłakow (as. Oliwier Olewiński)



Strzały (celne): Legia 22 (13) - Hutnik 8(2)



Legia: Hubert Nowak (46' Wojciech Banasik) - Oliwier Olewiński, Bartosz Dembek (57' Konrad Rudnicki), Kacper Potulski [07], Jakub Grzejszczak - Maciej Saletra (57' Mateusz Konopka), Jakub Adkonis [07] (65' Aleksander Iwańczyk [07]), Kacper Bogusiewicz - Karol Kosiorek (57' Jakub Żewłakow), Tomasz Rojkowski (65' Przemysław Mizera), Antoni Klukowski [07] (73' Mateusz Szczepaniak [07]

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Józefovia Józefów 07/8 0-11 (0-5) Legia U16

Gole:

0-1 8 min. Jakub Zbróg (as. Mateusz Lauryn)

0-2 28 min. Bartosz Czarkowski b.a.

0-3 34 min. Bartosz Czarkowski b.a.

0-4 36 min. Alex Cetnar (as. Bartosz Czarkowski)

0-5 43 min. Jakub Zbróg (as. Mikołaj Kotarba)

0-6 52 min. Jakub Zbróg (as. Aleks Płoszka)

0-7 56 min. Aleks Płoszka (as. Pascal Mozie)

0-8 59 min. Aleks Płoszka (as. Pascal Mozie)

0-9 78 min. Jakub Zbróg (as. Pascal Mozie)

0-10 83 min. Aleks Płoszka (as. Jan Leszczyński)

0-11 87 min. Adrian Gilant (as. Jakub Zbróg)



CLJ U15: AKS SMS Łódź '08 1:3(1:0) Legia U15

Gole:

1-0 37 min. Marcel Majewski

1-1 44 min. Maksymilan Dołowy (as. Maksymilian Sterniczuk)

1-2 69 min. Maksymilian Sterniczuk (karny)

1-3 79 min. Marceli Żek (as. Patryk Mackiewicz)



Legia: Marcel Grzejda - Jakub Oremczuk (50' Antoni Sobolewski), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski, Jan Musiałek (65' Bartosz Lesiuk) - Juliusz Rafalski (70' Marceli Żek), Jakub Sito, Daniel Foks, Kacper Borowiec (65' Mikołaj Jasiński), Piotr Bzducha, Maksymilian Sterniczuk. Rezerwa: Jan Bienduga

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga maz. U15: Legia LSS 4-2 (2-0) Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk'08

Gole:

1-0 17 min. Aleksander Dworski (as. Adam Kulicki)

2-0 35 min. Jakub Drzazga (as. Adam Kulicki)

3-0 57 min. Adam Kulicki (as. Jakub Drzazga)

3-1 67 min.

4-1 70 min. Jakub Drzazga (as. Adam Tołwiński)

4-2 90+1 min.



Legia LSS: Dominik Sawczuk (41' Filip Bonk) - Jakub Rzępołuch (75' Fabian Radziński), Patryk Ciborowski (50' Kacper Jasiński), Kosma Sekuła, Oskar Kurc - Aleksander Dworski [09](52' Adam Tołwiński), Norbert Augustyniak, Aleksy Skonecki (57' Lucjan Napieralski) - Kacper Krajewski, Jakub Drzazga, Adam Kulicki

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Sparing: Red Bull Salzburg '09 0-3 Legia Warszawa U14

Gole:

0-1 5 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)

0-2 10 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur)

0-3 35 min. Oskar Maj (as. Szymon Piasta)



Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Kazimierz Szydło, Wojciech Paczosa - Piotr Bartnicki, Szymon Piasta, Norbert Merchel - Igor Brzeziński, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur oraz Jan Pietrzak (br), Jakub Juszczak, Aleksander Marciniak, Bartosz Korżyński, Oskar Maj, Wojciech Chachuła, Mateusz Strzelecki

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U12 - Escola Varsovia "Grana" 2011



Strzały (celne): Legia 22 (14) - Escola 26 (6)



Legia: Antoni Pawłowski, Filip Komorowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Filip Wancerz, Aleksander Dąbrowski

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia LSS U12A - Orły Zielonka 2011



Strzały: Legia Soccer Schools 30 (20) - Orły 0



Legia LSS: Patryk Merchel, Kacper Zaród, Aleksander Szczepankowski, Wojciech Zawiska, Aleksander Wodzicki, Marcel Konieczny, Szymon Kozioł, Mikołaj Pacholski, Alex Paćko, Eryk Urbanowski, Jonatan Pol

TRener: Łukasz Jóźwicki



Turniej im. Rtm. Witold Pileckiego - rocznik 2012:



W turnieju im. rotmistrza Witolda Pileckiego na Rembertowie udział wzięły Legia U10 (bardzo dobra postawa w niemal wszystkich meczach i w efekcie miejsce na podium) i drużyna LSS U11A, która w wielu meczach również pokazała się z niezłej strony, tocząc zacięte pojedynki z solidnymi rywalami, spośród których najtrudniejszymi rywalami były bez wątpienia Varsovia i Barca Academy.



Mecze Legia Soccer Schools U11: Wisła Płock, Znicz Pruszków, AMP Białystok, AP EsKadra Rembertów, Tygrys Huta Mińska, GKS Bełchatów, Varsovia, Agape Białołęka, Salos Dąbrowa Górnicza, Barca Academy Warszawa, Beniaminek Radom



Legia LSS: Maciej Dziankowski, Mikołaj Borski, Dzidek Kinasiewicz, Artem Lavrentiev, Jakub Opieczyński, Hugo Tatarnikov, Paweł Pacuła, Antoni Sałamacha, Marcel Stępniak, Michał Wojcianiec, Marcel Marzec, Karol Frelikowski, Krzysztof Opanowski

(Kpt), Nikodem Strzałkowski

Trener: Cezary Żarczyński



Turniej im. Rtm. Witold Pileckiego - rocznik 2013:



Mecze Legii U10: Jagielllonia Białystok, Drukarz Warszawa, AP EsKadra Remebertów, Agape Białołęka, Tygrys Huta Mińska, Barca Academy Warszawa, Beniaminek Radom, Legionovia Legionowo, Wisła Płock, UKS Varsovia, Znicz Pruszków



Legia: Konstanty Leonkiewicz, Antoni Adamkiewicz, Igor Sydorowicz*, Szymon Chodkowski, Tobiasz Paprocki*, Oliwier Siuda, Jakub Szymul, Jan Golański, Ignacy Wojciechowski

Trener: Łukasz Listwan