Pięciobój

Karbownik ósma na MŚ U-19

Poniedziałek, 12 września 2022 r. 08:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We Włoszech w niedzielę odbył się konkurs indywidualny Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym kobiet do lat 19. W zawodach wystartowały dwie legionistki, które wcześniej zapewniły sobie awans do czołowej 18-tki. Rywalizację na miejscu ósmym zakończyła Małgorzata Karbownik, Maja Biernacka była 16.



Karbownik po szermierce, przepisanej z konkursu półfinałowego, miała na swoim koncie 210 punktów, do czego dołożyła dwa dodatkowe punkty w rundzie bonusowej. Finały legionistka świetnie rozpoczęła, od wygranej w pływaniu z czasem 2:14.90 min. Do laser run przystąpiła z numerem szóstym, 28 sekund za prowadzącą Egipcjanką Malak Ismail. Czas strzelania Małgorzaty był drugim najlepszym wynikiem finału, ale trudy startów w sztafecie, dały się we znaki na trasie biegowej. Legionistka walczyła do końca i ukończyła zawody na miejscu 8.



Maja Biernacka z kolei miała spore straty po półfinałowej szermierce (180 pkt.), do których dołożyła 10 punktów za pięć wygranych w bonusowej rundzie. W pływaniu legionistka miała dziewiąty wynik (2:24.84 min.) i na trasę biegu ze strzelaniem wyruszyła jako przedostatnia zawodniczka. Tu ustanowiła 13. wynik konkurencji łączonej i awansowała o jedną lokatę w klasyfikacji końcowej - na miejsce 16.



Na zakończenie Mistrzostw Świata rozgrywanych w Lignano Sabbiadoro, do walki o medale przystąpiły sztafety mieszane U-17. Hanna Jakubowska w parze z Krystianem Trepczykiem zajęła 5. miejsce. Para ta uzyskała najlepszy wynik w pływaniu, ale niestety 5-sekundowa przewaga przed laser run okazała się niewystarczająca do zdobycia medalu.