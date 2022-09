Rugby kobiet

Rugbistki Legii rozpoczną sezon 2022/23 w Gdyni

Czwartek, 22 września 2022 r. 08:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 24 września w Gdyni, rugbistki Legii Warszawa rozpoczną sezon 2022/23. Legionistki, które w ostatnich latach zdobywały srebrne medale mistrzostw Polski, będą starały się przełamać hegemonię Biało-Zielonych Ladies Gdańsk. Pierwsza ku temu okazja w najbliższy weekend. Organizatorem zawodów będzie Rugby Club Arka Gdynia, a zawody rozgrywane będą na Narodowym Stadionie Rugby przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni. Początek o godzinie 9:00, zaś finał zaplanowany jest na godzinę 15:00. Wstęp wolny.

Dla RC Arka Gdynia to powrót do kobiecego wydania rugby po 15-letniej przerwie.



Za dwa tygodnie turniej mistrzowski zorganizują legionistki - w sobotę, 8 października na stadionie przy ul. Obrońców Tobruku 11 na Bemowie.



Rugbistki Legii w ostatnim tygodniu miały okazję gościć w stołecznym Ratuszu, gdzie spotkały się z wiceprezydent Warszawy, Renatą Kaznowską, której wręczyły srebrny medal MP za ostatni sezon.



Kolejne turnieje mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet:

08.10 (SO) Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 11

29.10 (SO) Łódź

05.11 (SO) Ruda Śląska