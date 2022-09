23-25.09: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18, futsaliści Legii podejmować będą zespół mistrza Polski, Piasta Gliwice. Wejściówki na to spotkanie (17 zł normalne, 12 zł ulgowe) nabywać można na abilet.pl . W najbliższy weekend na Zalewie Zegrzyńskim, załoga żeglarskiej Legii powalczy o medal mistrzostw Polski w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej. Rugbistki Legii Warszawa sezon 2022/23 zainaugurują turniejem w Gdyni, który będzie rozgrywany w sobotę. Zofia Klepacka startuje na mistrzostwach Polski w kl. iQFoil, które odbywać się będą w Górkach Zachodnich. W sobotę wieczorem podczas Underground Boxing Night na Forcie Bema, w walce wieczoru, w kat. -85kg Jacek "Siexa" Gać zmierzy się z Mateuszem Grochowskim. Bilety do kupienia na ebilet.pl Rozkład jazdy: 24.09 g. 12:00 Legia II Warszawa - Błonianka Błonie [LTC] 24.09 g. 18:00 Mickiewicz Kluczbork - Legia Warszawa [siatka] 25.09 g. 15:00 Radunia Stężyca - Olimpia Elbląg 25.09 g. 15:00 Królewscy Płock - Legia Ladies [piłka nożna kobiet] 25.09 g. 18:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice [futsal, ul. Gładka 18] 25.09 g. 19:00 Trójka Żyrardów - Legia II Warszawa [kosz] Młodzież: 24.09 g. 10:00 Legia U14 - Wisła Płock 09 [LTC 7] 24.09 g. 10:00 Marcovia II Marki 11 - Legia LSS U12 [Marki ul. Wspólna 12] 24.09 g. 10:00 Sparta Jazgarzew 12 - Legia U11 [Wólka Kozodawska, ul. Źródlana 9a] 24.09 g. 10:30 Agrykola Warszawa 12 - Legia LSS U11B [ul. Myśliwiecka 9] 24.09 g. 11:00 Przyszłość Włochy 09 - Legia LSS U14 [ul. Rybnicka 25] 24.09 g. 11:30 Delta Warszawa 14 - Legia LSS U9 [ul. Syta 123] 24.09 g. 12:00 Raków Częstochowa 04/5 - Legia U19 [CLJ U19][Częstochowa] 24.09 g. 12:30 Legia LSS U13 - KS Wilanów 10 [ul. Łazienkowska 3] 24.09 g. 14:00 Legia LSS U10A - Jedność Żabieniec 13[ul. Łazienkowska 3] 24.09 g. 14:00 Legia LSS U8 - Barca Academy II 15 [ul. Łazienkowska 3] 24.09 g. 14:00 Legia U17 - AKS SMS Łódź 06 [CLJ U17][LTC] 24.09 g. 15:00 Wisła Płock 08 - Legia U15 [CLJ U15][Płock, ul. Łukasiewicza] 24.09 g. 15:30 Legia LSS U10 - Football Talents 13 [ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 12:30 Przyszłość Włochy 14 - Legia LSS U9 [ul. Rybnicka 25] 25.09 g. 13:00 Barca Academy 13 - Legia U10 [ul. Fleminga 2] 25.09 g. 13:00 Legia U13 - Lech Poznań 10 [ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 15:00 Legia U12 - Lech Poznań 11 [ul. Łazienkowska 3] 25.09 g. 15:00 AP Waleczni Olszewo-Borki 08/9 - Legia LSS Sparta Jazgarzew 12 - Legia U11 [Wólka Kozodawska, ul. Źródlana 9a] 25.09 g. 15:30 Znicz Pruszków 07 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 25.09 g. 15:30 Mazur Radzymin 12 - Legia LSS U11B (Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 26] Turniej "U11 Pro-Turnieje Super Cup" (rocznik 2012 i mł.) Licheń, 24-25.09.2022 Grupa wiodąca Legia Soccer Schools z rocznika 2012 weźmie udział w mocno obsadzonym turnieju międzynarodowym w Licheniu organizowanym przez Pro-Turnieje. W stawce 24 drużyn znajdą się m.in.: Sigma Ołomuniec, Lech Poznań, duński FC Nordsjaelland, ŁKS Łódź, AP Reissa, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze czy Wisła Kraków. - Mecze grupowe legionistów: Sobota: 8:30 ŁKS Łódź, 9:10 Wilga Garwolin, 9:50 1. FC Nordsjaelland

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Krolewscy P. 1-3 LEGIA L.! "L" !!! odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Radunia S. 2-2 Olimpia E. odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 3-1 Blonianka B.! "L" !!! odpowiedz

