Koszykówka

Sparing: Legia Warszawa 72-82 Bnei Herzliya

Czwartek, 15 września 2022 r. 20:35 źródło: legiakosz.com

W ostatnim przedsezonowym sparingu koszykarze Legii przegrali 72-82 z wicemistrzem Izraela i uczestnikiem fazy grupowej Ligi Mistrzów, Bnei Herzliya. Spotkanie rozegrano bez udziału publiczności w hali Mistrzów we Włocławku, gdzie od soboty zawodnicy z Izaela uczestniczyć będą w turnieju Anwil Basketball Cup. Przypomnijmy, że Legia rywalizację w BCL rozpocznie 3 października na Torwarze od meczu z mistrzem Izraela, Hapoelem Holon. Legioniści sezon Energa Basket Ligi rozpoczną za tydzień, wyjazdowym meczem z beniaminkiem, Sokołem Łańcut.







Legia rozpoczęła od kilku skutecznych akcji dzięki którym objęła prowadzenie. Bnei Herzliya starała się grać szybko, co przynosiło skutek dzięki czemu to Izraelczycy cieszyli się minimalnym prowadzeniem 20:17 po pierwszej kwarcie meczu. W tej części spotkania, do gry, po kilkumiesięcznej przerwie, wrócił Grzegorz Kulka, który rehabilitował się od maja, kiedy to odniósł kontuzję finałach Energa Basket Ligi. Kolejne minuty także należały do wicemistrza Izraela, który powiększał swoją przewagę. Na krótko przed końcem pierwszej połowy sięgała ona 10 punktów, a na półmetku towarzyskiego starcia Bnei Herzliya prowadziła 47:33. Najskuteczniejszym zawodnikiem ekipy z Izraela był Cohen z 9 „oczkami” na koncie. Po stronie legionistów takim samym dorobkiem punktowym legitymował się Grzegorz Kamiński.



Po powrocie z szatni warszawianie szybko zdobyli pięć punktów, ale Bnei Herzliya błyskawicznie odpowiedziała trafieniami spod kosza oraz twardą defensywą. Po 36 minutach gry rywale prowadzi już 60:40. Zza łuku trafiał Ray McCallum, ale strata do rywala nie malała – przed ostatnią kwartą Legia przegrywała 53:72. Zieloni Kanonierzy ruszyli do niwelowania strat -punkty zdobywali Grzegorz Kamiński i Travis Leslie, ale Izraelczycy wciąż mieli zapas 14 punktów. Wicemistrzowie Izraela nie pozwolili sobie wydrzeć zwycięstwa i triumfowali ostatecznie 82:72.



Najbliższy mecz legionistów w czwartek, 22 września o godz. 17:30 w Łańcucie, gdzie nastąpi inauguracja nowego sezonu Energa Basket Ligi.



Sparing: Legia Warszawa 72–82 Bnei Herzliya

Kwarty: 17-20, 16-27, 20-25, 19-10



Legia: Travis Leslie 16, Ray McCallum 13, Grzegorz Kamiński 13, Devyn Marble 11, Janis Berzins 8, Geoffrey Groselle 7, Grzegorz Kulka 2, Jakub Sadowski 2, Dariusz Wyka 0.



Bnei Herzliya: Cohen 16, Kemp 16, Babb 13, Kravitz 7, Hooker 8, Van Vliet 4, Carter 12, Faye 1, Sahar 0, Schvartz -, Brandwein 5, Artman 0.



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz