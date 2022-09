Liga Mistrzów

Bilety na mecz BCL z Hapoelem Holon

Poniedziałek, 12 września 2022 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na pierwsze spotkanie koszykarzy Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Legioniści w poniedziałek, 3 października o godzinie 17:30 zagrają na Torwarze z Hapoelem Holon z Izraela.



Wejściówki na to spotkanie można kupić TUTAJ. Najtańsze bilety kosztują 30 (ulgowe) i 40 (normalne) złotych. Cały czas można również zakupić pakiet na wszystkie trzy mecze legionistów w fazie grupowej Basketball Champions League.



Po meczu z Hapoelem legioniści zagrają na Torwarze z belgijskim Oostende (26 października o 18:30) oraz Galatasaray Stambuł (20 grudnia o 20:00). Kupując pakiet, płacisz za dwa spotkania, a otrzymujesz wstęp na trzy mecze. Pakiety nabywać można TUTAJ. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, dla której będą to pierwsze w historii występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów.



Ceny biletów na mecz z Hapoelem Holon:

Kategoria zielona: ulgowy - 30,00 zł/ normalny - 40,00 zł (sektory: E,J,Q,V)

Kategoria biała: ulgowy - 40,00 zł/ normalny - 50,00 zł (sektory:F,I,R,U)

Kategoria czerwona: ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł (sektory:T,G,H,S)

VIP: 99,00 zł/normalny - 199,00 zł (sektor:T)



Ceny pakietów na mecze Ligi Mistrzów w I etapie rywalizacji (trzy mecze):

Kategoria Zielona: ulgowy - 60,00 zł/ normalny - 90,00 zł (sektory: E,J,Q,V)

Kategoria Biała: ulgowy - 90,00 zł/ normalny - 120,00 zł (sektory:F,I,R,U)

Kategoria Czerwona: ulgowy - 120,00 zł/ normalny - 150,00 zł (sektory:T,G,H,S)

Pakiet VIP: ulgowy - 270,00 zł/ normalny - 570,00 zł (sektor:T)



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: 3 października 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: ul. Łazienkowska 6a (hala Torwar)

Ceny biletów: 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50 i 60 zł (normalne)