Tenis stołowy

Nabory do legijnej sekcji tenisa stołowego

Poniedziałek, 12 września 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja tenisa stołowego Legii Warszawa rozpoczyna kolejny sezon działalności i otwiera nowe ośrodki. Możliwe są zapisy do grupy trenującej na Tarchominie (ul. Strumykowa 21 oraz ul. Ceramiczna) oraz na Powiślu (ul. Solec). Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem telefonu 503-513-023 w dni powszednie od 10 do 16 oraz mailowo: info@legiatabletenis.pl.



Treningi w ośrodku na Solcu prowadzi Akademicka Mistrzyni Polski i Europy, posiadająca kwalifikację trenera II klasy.



Planowane jest otwarcie również grup treningowych w następujących lokalizacjach: Żoliborz, Wola-Bemowo, Włochy, Białołęka-Targówek i Legionowo. Grupy ruszą po zgłoszeniu się minimalnej liczby osób.



Treningi w Ośrodku Solec:

grupa dla dzieci i młodzieży - zajęcia w poniedziałki o 19:00

grupa dla dzieci i młodzieży - zajęcia w poniedziałki o 16:00

grupa dla dorosłych - zajęcia w poniedziałki o 20:00



Treningi w Ośrodku Tarchomin:

grupa dla dzieci i młodzieży - zajęcia w piątki o 17:00

grupa dla dzieci i młodzieży - zajęcia w piątki o 18:30

grupa dla dzieci i młodzieży - zajęcia we wtorki o 16:30

grupa dla dorosłych