Strzelectwo

Tomasz Bartnik 23. na ME w Kdw3x40

Czwartek, 15 września 2022 r. 08:46 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas trwających we Wrocławiu mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym zawodnicy walczą nie tylko o medale, ale i kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Tomasz Bartnik z sekcji strzeleckiej Legii, w konkurencji karabin 3 postawy nie zakwalifikował się do finałowej ósemki i z wynikiem 586-33x, uplasował się na miejscu 23.



Legionista w pozycji klęczącej zdobył 198 pkt. (99 i 99), siedzącej 197 (99, 98), a stojąc 191 pkt. (96 i 95). By awansować do finału, legioniście zabrakło czterech punktów. Na ME Bartnik rywalizować będzie jeszcze w konkurencji karabin 3 postawy Mix, w parze z Anetą Stankiewicz.