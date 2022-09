Rugby

Legia druga w turnieju MP w Gdyni

Sobota, 24 września 2022 r. 16:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś na stadionie rugby w Gdyni zorganizowany został pierwszy turniej mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet. Legionistki, wicemistrzynie Polski, zaprezentowały się z bardzo dobrej strony i pewnie awansowały do finału rozgrywek ekstraklasy. W fazie grupowej legionistki doznały jednej porażki - z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk (12-24).



Obie drużyny spotkały się także w finale ekstraklasy, który był początkowo bardzo wyrównany, a gdańszczanki nie były w stanie zdobyć punktów. Ostatecznie po pierwszej połowie Biało-Zielone prowadziły 12-0. Na 40 sekund przed końcem nasze zawodniczki zdobyły pierwsze punkty - najpierw 5 za przyłożenie, a później dodatkowe dwa za posłanie piłki między słupami i nad poprzeczką. Biało-Zielone zdążyły jeszcze odpowiedzieć skuteczną akcją (5+2) i całe spotkanie finałowe gdańszczanki zwyciężyły 24-7.

Trzecie miejsce w ekstraklasie zajęły Black Roses Posnania, czwarte AZS AWF Warszawa.



Drugi zespół Legii dotarł do finału I ligi, gdzie zmierzył się z Diablicami Ruda Śląska. Spotkanie było bardzo zacięte i interesujące. Do przerwy Diablice prowadziły tylko 7-0, po zmianie stron Legia dążyła do wyrównania... W ostatniej akcji meczu legionistki zdobyły 5 punktów przez przyłożenie i wystarczyło z bliskiej odległości dołożyć dwa punkty, ale nasza zawodniczka kopnęła piłkę pod poprzeczką i dzięki temu z wygranej 7-5 mogły cieszyć się rywalki z Górnego Śląska.



Kolejny turniej mistrzostw Polski rozegrany zostanie 8 października (sobota) w Warszawie, na stadionie przy ul. Obrońców Tobruku 11 na Bemowie. Kolejne tegoroczne turnieje zaplanowano na 29 października (organizatorem Atomówki Łódź) i 5 listopada (w Rudzie Śląskiej).



Finał ekstraklasy: Biało-Zielone Ladies Gdańsk 24-7 (12-0) Legia Warszawa



Finał I ligi: Legia II Warszawa 5-7 (0-7) Diablice Ruda Śląska