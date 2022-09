III liga: Mławianka Mława 2-2 Legia II Warszawa

W meczu 8. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z Mławianką Mława 2-2. Do przerwy legioniści wygrywali 2-1. W sobotę, 24 września rezerwy "Wojskowych" podejmą w Legia Training Center Błoniankę Błonie. W 14. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą skutecznie wykonanego rzutu karnego. W 27. minucie wyrównującą bramkę strzałem z pola karnego zdobył Igor Strzałek. Wynik na 2-1 dla Legii podwyższył w 39. minucie Filip Laskowski. III liga: Mławianka Mława 2-2 (1-2) Legia II Warszawa 1-0 - 14' (karny) 1-1 - 27' Igor Strzałek 1-2 - 39' Filip Laskowski 2-2 - 55' Legia II (skład wyjściowy): Jakub Trojanowski – Kacper Wnorowski, Julien Tadrowski, Karol Noiszewski, Michał Gładysz – Jurgen Celhaka, Filip Laskowski, Igor Strzałek – Jakub Jędrasik, Rafał Maciejewski, Kacper Skibicki Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.