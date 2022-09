Pod lupą LL! - Maik Nawrocki

Wtorek, 13 września 2022 r. 14:03 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Pod nieobecność Artura Jędrzejczyka w pierwszym składzie, do pierwszej „jedenastki” wskoczył Maik Nawrocki. Postanowiliśmy sprawdzić, jak młody zawodnik się spisał w meczu z Rakowem.



Wyprowadzenie piłki

Przy ocenie Nawrockiego zacznijmy od kwestii wyprowadzania piłki. W 20. minucie spotkania bardzo dobrze wyszedł spod pressingu przeciwników, zagrał piłkę do Josué, który został sfaulowany. Pod koniec pierwszej odsłony gry wszedł w niepotrzebną walkę bark w bark przy linii bocznej i zamiast dokładnie zagrać do swojego kolegi z zespołu, podał tuż pod nogi przeciwnika. Kilka minut po wznowieniu gry w drugiej połowie źle chciał wyprowadzić atak swojego zespołu i w środkowej strefie stracił piłkę na rzecz Iviego Lopeza, którego uderzenie wybronił na szczęście Kacper Tobiasz. W 70. Nawrocki próbował dłuższą piłką uruchomić atak legionistów, ale jego podanie było niecelne i trafiło pod nogi bramkarza Rakowa.







Dobre interwencje

To co dobrze wychodziło w przypadku 21-letniego zawodnika, to próby blokowania przeciwników na własnej połowie oraz większość przecięć piłek. Już w pierwszych minutach meczu dobrze zablokował jednego z rywali i nie dał dojść mu do piłki. W 38. minucie po dośrodkowaniu w pole karne Legii, bardzo dobrze wyskoczył w powietrze, wyprzedzając Gutkovskisa i wybijając piłkę głową poza obręb własnej bramki. Tuż po przerwie dobrze powalczył z Mateuszem Wdowiakiem i nie pozwolił mu na oddanie strzału. Po chwili powstrzymał Gutkovskisa, a w 73. minucie wślizgiem w ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg Iviego Lopeza. Tuż przed nawałnicą w ostatnich minutach w wykonaniu Rakowa jeszcze dwukrotnie bardzo dobrze się spisał. Najpierw w 76. minucie powstrzymał w polu karnym Iviego, a dwie minuty później zablokował uderzenie Fabiana Piaseckiego.



Błędy przy bramkach?

Po meczu z Rakowem powstały opinie, że maczał palce w stracie dwóch bramek. Prześledziłem dokładnie wszystkie trzy stracone bramki w drugiej połowie i po kolei ocenię zachowanie Nawrockiego. Przy bramce na 0-2 oczywiście dostał piłkę obok siebie i zbyt późno zareagował, nie dobiegając do Bartosza Nowaka, który podwyższył prowadzenie Rakowa. Jednak w tej sytuacji najbardziej winiłbym Patryka Sokołowskiego i jego niezrozumiałe przepuszczenie piłki przy własnym polu karnym. Jednak inaczej sytuacja wygląda przy bramce na 0-3 i 0-4. Przy pierwszej pozwolił piłce wejść w „kozioł”, przez co łatwiejsze zadanie miał Piasecki, a utrudnione Augustyniak, który dodatkowo przegrał pojedynek z napastnikiem. Przy ostatniej bramce natomiast Nawrocki jako jedyny został na własnej połowie i nie udało się złapać na „spalonego” graczy Rakowa, którzy mieli ułatwione zadanie. Najbardziej winiłbym młodego gracza przy trzecim golu, gdzie nie wyskoczył do piłki i źle obliczył tor lotu piłki.



Maik Nawrocki

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 0

Liczba podań / celne: 66 / 60

Podania kluczowe: 0

Dośrodkowania / celne: -

Dryblingi / udane: 0

Odbiory: 0

Żółte kartki: 0