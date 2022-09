Futsal

Futsaliści Legii zagrają z mistrzem Polski

Poniedziałek, 19 września 2022 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii Warszawa w najbliższą niedzielę podejmować będą na własnym parkiecie zespół mistrza Polski, Piasta Gliwice. Spotkanie rozegrane zostanie o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Bilety nabywać można TUTAJ. Zachęcamy do licznego wspierania naszej drużyny podczas pierwszego domowego meczu sezonu 2022/23.



Legioniści rozgrywki rozpoczęli od dwóch porażek i aby wywalczyć pierwsze w sezonie punkty, niezbędne będzie głośne wsparcie warszawskiej publiczności. Tym bardziej, że rywalem będzie aktualny mistrz Polski, a także uczestnik futsalowej Ligi Mistrzów. Piast doskonale radził sobie w I etapie tych rozgrywek, wygrywając grupę (turniej w Pireusie) z siedmioma punktami na koncie. Gliwiczanie pokonali Technion Hajfa (Izrael) 4-0 oraz Nistru Chișinău (Mołdawia) 6-0, a następnie zremisowali z ASE Doúka. Drugi etap fazy grupowej Piast rozegra w dniach 25-30 października w Kosowie.



W rozgrywkach ekstraklasy Piast rozpoczął od wyjazdowej porażki 2-4 z Futsalem Leszno (bramki Sebastiana Szadurskiego i Miguela Pegachy) oraz wygranej 4-3 z Dremanem Komprachcice (bramki Vini I, Bruno Graça, Dominik Śmiałkowski i Breno Bertoline). Legioniści w ostatniej kolejce przegrali wyjazdowy mecz z Widzewem 2-6.



Bilety na niedzielny mecz w Warszawie nabywać można przez abilet.pl. Zapraszamy na trybuny i do głośnego dopingu dla Legii! Bilety ulgowe kosztują 12 złotych (dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz osób niepełnosprawny), normalne - 17 złotych. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące. Wejściówki można nabywać TUTAJ.



Termin meczu: niedziela, 25 września 2022 roku, g. 18:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)