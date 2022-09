Raport kartkowy przed meczem z Miedzią

Artur Jędrzejczyk wraca do składu po pauzie spowodowanej żółtymi kartkami. Lindsay Rose, Josue i Bartosz Kapustka mają na swoim koncie po 3 upomnienia i są zagrożeni pauzą w kolejnym spotkaniu. Mecz Legia - Miedź zostanie rozegrany w piątek o godzinie 20:30. KURSY NA LEGIA - MIEDŹ FORTUNA: 1 1.62 X 4.15 2 5.69 Żółte kartki legionistów: 4 - Artur Jędrzejczyk 3 - Josue, Bartosz Kapustka, Lindsay Rose 2 - Filip Mladenović 1 - Makana Baku, Carlitos, Ihor Charatin, Mattias Johansson, Bartosz Slisz

WETERAN - 55 minut temu, *.tpnet.pl Przed b.ważnym meczem z Rakowem "wypadł" Jędrzejczyk,oby przed jeszcze ważniejszym,z Lechem,nie zrobił tego samego Josue! odpowiedz

