10. kolejka Ekstraklasy: Legia liderem

Od piątku do niedzieli rozgrywane będą mecze 10. kolejki Ekstraklasy. Na początek Piast zremisował ze Śląskiem, natomiast Legia po emocjonującym spotkaniu pokonała Miedź Legnica. W sobotę Raków pewnie wygrał z Radomiakiem, remisem natomiast zakończyło się spotkanie Cracovii z Pogonią. Na niedzielę zaplanowano derby Poznania, których gospodarzem będzie Warta, ale wyjątkowo mecz nie odbędzie się w Grodzisku Wlkp. 10. kolejka: Piast Gliwice 1-1 Śląsk Wrocław Legia Warszawa 3-2 Miedź Legnica Stal Mielec 0-3 Widzew Łódź Lechia Gdańsk 2-2 Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa 3-0 Radomiak Radom Cracovia 1-1 Pogoń Szczecin Korona Kielce 1-2 Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 2-1 Wisła Płock godz. 17:30 Warta Poznań - Lech Poznań (C+) Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adi - 38 sekund temu, *.orange.pl Zastanawia mnie dlaczego Amica kombinuje przy meczu który powinni grać na wyjeździe i gra u siebie przy swoich kibicach? odpowiedz

R. - 12 minut temu, *.chello.pl Patrząc na ostatnie mecze to aż dziw że tak grał lider. Ale co tam. Legia Mistrz! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 7 godzin temu, *.plus.pl Trzeba odpowiedzieć sobie na 2 pytania : mistrzostwo czy dziadostwo? Styl czy wynik? Osobiście wolę mistrza nieważne w jakim stylu bo liczy się wynik końcowy tylko Mistrz. Legia Mistrz Mistrz Mistrz powinno być skandowane na każdym meczu!!! Niech grajku w końcu zrozumia że tu liczy się tylko 1 miejsce w tabeli i nieważne jaki skład osobowy mamy i jaki trener trenuje mają zapierdzielac i nie oglądać się na innych nieważne czy gramy z Miedzią czy Amica grać mają z takim samym zaangażowaniem!!!! odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 @Wieczny fan Mioduskiego : Jak na razie po tych 10 kolejkach to najlepszą drużyną jest bez wątpienia Raków i to oni na tą chwilę są głównym faworytem moim zdaniem na mistrza, my na razie mamy więcej szczęścia niż dobrej gry, raczej będzie z nimi ciężko rywalizować. odpowiedz

Kuchy King - 34 minuty temu, *.vectranet.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : Raków gra obecnie najlepszą piłkę i jest głównym faworytem do mistrzostwa. Lech ma dobrą pakę i zaczyna łapać formę po niespodziewanej zmianie trenera, tyle że jest też zaangażowany w europuchary. Dobrze wygląda Pogoń. To główni rywale w walce o mistrzostwo, którego moim zdaniem w tym sezonie Legia nie zdobędzie. Chociaż cieszy dobry start, to jednak trzeba liczyć przede wszystkim na to, że uda się załapać do europejskich pucharów. odpowiedz

Rob - 18 godzin temu, *.as45177.net Rakow b solidny . ciezko bedzie o mistrzostwo chyba ze dostana zadyszki albo spadku formy po zimowej przerwie. Legia ma szanse na podium ale tu podobnie przecietnych kandydatow jest sporo. odpowiedz

Arek - 18 godzin temu, *.tpnet.pl Kurde, ale icki z Łodzi jak wysoko. No, przynajmniej na ten moment. Myślałem, że coś stracą może w Mielcu, ale niestety. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.