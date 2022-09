Trwa 10. kolejka Ekstraklasy

Sobota, 17 września 2022 r. 21:55 Mishka, źródło: Legionisci.com

Od piątku do niedzieli rozgrywane będą mecze 10. kolejki Ekstraklasy. Na początek Piast zremisował ze Śląskiem, natomiast Legia po emocjonującym spotkaniu pokonała Miedź Legnica. W sobotę Raków pewnie wygrał z Radomiakiem, remisem natomiast zakończyło się spotkanie Cracovii z Pogonią. Na niedzielę zaplanowano derby Poznania, których gospodarzem będzie Warta, ale wyjątkowo mecz nie odbędzie się w Grodzisku Wlkp.



10. kolejka:

Piast Gliwice 1-1 Śląsk Wrocław

Legia Warszawa 3-2 Miedź Legnica

Stal Mielec 0-3 Widzew Łódź

Lechia Gdańsk 2-2 Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa 3-0 Radomiak Radom

Cracovia 1-1 Pogoń Szczecin



Niedziela 18.09.

godz. 12:30 Korona Kielce - Górnik Zabrze (C+ Sport)



godz. 15:00 Zagłębie Lubin - Wisła Płock (C+ Sport)



godz. 17:30 Warta Poznań - Lech Poznań (C+)





