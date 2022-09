W meczu 1. kolejki 1. ligi siatkarze Legii Warszawa wygrała po tie-breaku z Chrobrym Głogów 3-2. Wyniki setów: 20-25, 25-13, 20-25, 25-23, 15-12. Za tydzień legioniści zmierzą się na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork. MVP meczu wybrany został Argentyńczyk, Bruno Romanutti. Legioniści bardzo dobrze prezentowali się w drugiej partii spotkania, wygranej bardzo pewnie, 25-13. Najbardziej zacięty był z kolei set numer cztery, w którym mniej błędów popełnili nasi gracze i zdołali doprowadzić do tie-breaka. W decydującym secie Chrobry rozpoczął od prowadzenia 3-0 i wydawało się, że będzie ciężko. W odpowiedzi, legioniści zdobyli siedem kolejnych punktów i przejęli inicjatywę, której nie oddali już do końca. Dzięki wygranej nasz zespół na inaugurację sezonu wywalczył na własnym parkiecie dwa punkty. Kolejne domowe spotkanie Legii w sobotę, 1 października o godzinie 18:00. I liga: Legia Warszawa 3-2 Chrobry Głogów sety: 20-25, 25-13, 20-25, 25-23, 15-12 Legia: 2. Kamil Leliwa, 8. Piotr Szlęzak, 11. Bruno Romanutti, 15. Bartosz Stępień, 17. Rafał Prokopczuk, 20. Michał Kozłowski rezerwa: 1. Patryk Akala, 3. Paweł Szczepaniak, 6. Michał Gregorowicz, 7. Kacper Bobrowski, 9. Wojciech Sumara (L), 10. Kamil Szewczyk, 18. Bartosz Tomczak (L), 21. Michał Gawrzydek Chrobry: 1. Hubert Węgrzyn, 3. Krzysztof Antosik, 6. Sebastian Lisicki, 7. Marcin Ociepski, 14. Jakub Tubiak, 15. Krzysztof Rykała, rezerwa: 2. Maciej Polański, 5. Patryk Napiórkowski, 9. Wiktor Janiszewski, 10. Mikołaj Słotarski, 11. Filip Biegun, 21. Mikołaj Kałkowski (L), 23. Mateusz Januszewski (L)

