Legia Warszawa 1-3 Piast Gliwice

W meczu 4. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z aktualnym mistrzem Polski, Piastem Gliwice 1-3. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. Jedyna bramka dla stołecznego zespołu padła w 31. minucie, a jej strzelcem był Krzysztof Jarosz, który z bliskiej odległości umieścił piłkę w siatce. Z powodu kontuzji Mariusza Milewskiego (pęknięte żebro), występ naszego grającego trenera był w niedzielny wieczór symboliczny. 1 października o godzinie 17:00 Legia zmierzy się na wyjeździe z zespołem AZS UŚ Katowice. Była to trzecia porażka stołecznego zespołu z rzędu. Legioniści mają na swoim koncie 0 punktów i zajmują 13. miejsce w tabeli. Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-3 (0-2) Piast Gliwice 0-1 - 6' Breno Bertoline 0-2 - 14' Mateusz Mrowiec 0-3 - 24:40 Marek Bugański 1-3 - 30:02 Krzysztof Jarosz Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Paweł Tarnowski, 7. Andre Luiz, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och rezerwa: 1. Mateusz Taradejna, 13. Juan Casillas, 2. Paweł Gajek, 10. Mateusz Gliński (k), 14. Krzysztof Jarosz, 15. Radosław Marcinkowski, 20. Michał Knajdrowski, 81. Mariusz Milewski, 97. Davidson Silva Piast: 1. Kyrylo Tsypun, 2. Bruno Alexandre Martins Graca, 3. Marek Bugański, 9. Mateusz Mrowiec, 10. Dominik Śmiałkowski, 11. Miguel Angelo Parreira Pegacha, 12. Breno Bertoline Dendal Rosa, 14. Matej Fiderśek, 15. Vinicius Lazzaretti, 23. Michał Widuch, 83. Jakub Janiszewski, 93. Rafael Nunes Cadini, 98. Sebastian Szadurski, 99. Maciej Mazur żółte kartki: Grzyb, Tarnowski (Legia) Legia: ataki: 124, strzały: 38, strzały celne: 11, strzały zablokowane: 14 rzuty rożne: 11 Piast: ataki: 102, strzały: 33, strzały celne: 7, strzały zablokowane: 11 rzuty rożne: 5

