Kos sędzią meczu z Miedzią

Damian Kos z Gdańska został wyznaczony do sędziowania meczu 10. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Miedzią Legnica, który odbędzie się w piątek o godzinie 20:30. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Filip Kaliszewski, natomiast w wozie VAR zasiądą Piotr Lasyk i Krzysztof Myrmus. Obsada sędziowska 10. kolejki: Piast Gliwice - Śląsk Wrocław: Wojciech Myć (Lublin) Legia Warszawa - Miedź Legnica: Damian Kos (Gdańsk) Stal Mielec - Widzew Łódź: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok: Paweł Malec (Łódź) Raków Częstochowa - Radomiak Radom: Tomasz Musiał (Kraków) Cracovia - Pogoń Szczecin: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Korona Kielce - Górnik Zabrze: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Zagłębie Lubin - Wisła Płock: Sebastian Krasny (Kraków) Warta Poznań - Lech Poznań: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ding - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przestańcie przysyłać żółtodziobów na Legię! odpowiedz

L - 37 minut temu, *.autocom.pl @Ding: przestancie narzekac na kazdego sedziego. Ten zoltodziub, ten Marciniak, tamten Lasyk. Wszyscy zli. Jak bedziemy grac na miare Legii, to zaden sedzia nam nie przeszkodzi. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.