Runjaić: Szansa na rehabilitację po łomocie

Czwartek, 15 września 2022 r. 13:38 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Mecz z Miedzią jest naszą szansą na rehabilitację. Każdy wie, że chcemy i musimy ją wykorzystać. Wynik 0-4 w Częstochowie nie odzwierciedla w pełni przebiegu spotkania. Nie chcę jednak koloryzować - był to łomot i musimy się po nim podnieść. Nie chcemy niczego upiększać, nie możemy szukać wymówek. Raków po raz kolejny potwierdził swoje ambicje mistrzowskie. Byłbym słabym trenerem, gdybym przesadnie dramatyzował. To był jeden mecz, jedna porażka - mówi Kosta Runjaić przed piątkowym meczem z Miedzią Legnica.



- Chcemy wygrać z Miedzią i zejść na przerwę reprezentacyjną z 20 punktami na koncie. Jeżeli jutro wygramy, to choć częściowo będziemy mogli wymazać tamtą porażkę z pamięci. Nie spodziewamy się jednak, że rywal przed nami uklęknie.







- W Częstochowie do momentu karnego nasza gra wyglądała nieźle, potem się wszystko posypało. Te cztery bramki, które straciliśmy, bolą. Nie jest niczym przyjemnym pracować z takim czymś z tyłu głowy. Nie możemy pozwolić, by emocje wzięły górę. Miedź Legnica nie zdobyła wielu punktów, ale w 8 meczach 5 razy obejmowała prowadzenie. Będą grali głęboko w defensywie i kontrowali. Mają naprawdę fajną drużynę. To będzie dobre widowisko. Nie możemy nastawiać się, że przesądzimy o losach tego spotkania w pierwszej połowie. Musimy być cierpliwi, zachować zimne głowy. Cieszę się na jutrzejsze spotkanie i doping kibiców. Do tej pory piątkowe mecze były dla nas szczęśliwe i mam nadzieję, że podtrzymamy tę passę.



- Z wyjątkiem Artura Jędrzejczyka wszyscy są do mojej dyspozycji. U Artura przeprowadzony był mały zabieg chirurgiczny, związany z poprzednią kontuzją barku. Po przerwie na reprezentację będzie do naszej dyspozycji.



Gra na czas



- Na pewno jednym z czynników, który gra na naszą korzyść, jest czas. Z wyjątkiem Kacpra Tobiasza, który gra dobrze i na wysokim poziomie, o reszcie tego powiedzieć nie można. Każdy może się jednak podnieść. Nie powiedziałbym jednak, że nie jestem zadowolony. Może dlatego, że mam inną perspektywę niż wszyscy. Na temat każdego zawodnika mogę opowiedzieć historię o minutach na boisku, dyspozycji w zeszłym sezonie itd. Te czynniki przekładają się na dyspozycję w tym sezonie. Można to uznać za wymówkę, ale taka jest rzeczywistość. Mecz z Rakowem to było pierwsze spotkanie, które zagraliśmy w obronie w ustawieniu Augustyniak - Nawrocki. Jestem przekonany, że wszyscy będą się poprawiali, ale na to potrzeba czasu. Jeżeli znajdujemy się w pewnym procesie, to musimy być świadomi, że możemy się cofać. Musimy kroczyć taką drogą, by osiągnąć nasze cele i robić postęp.



- Josue? Uważam, że spisuje się należycie. Być może nie ma tyle liczb, ale w obecnych rozgrywkach wykonał już wiele ważnych podań, strzelił bramki, dużo walczy. W końcu ten węzeł gordyjski pęknie i wykorzysta pełnię swoich możliwości. W piłce statystyki są upraszczane. Skupiamy się na tym kto strzelił i asystował. W innych dyscyplinach widać je szerzej. Tak samo podam kilka przykładów dotyczących Josue. Bramka na 2-2 z Górnikiem - nie miał tam asysty, ale zagrał do Picha, który ją miał. To samo było w innym meczu przy podaniu do Baku, który asystował do Mladenovicia. Nie mogę o nim powiedzieć nic złego. Zgadzam się jednak, że wszyscy zawodnicy powinni i na pewno się poprawią.



Przerwa na kadrę



- Na razie skupiamy się na jutrzejszym meczu. Po nim ogłosimy jak będą wyglądały kolejne dni. Jeśli chodzi o ambicje klubu, to w okresie reprezentacyjnym będzie brakowało małej liczby zawodników. Będziemy się mogli skupić na treningach, dopracowaniu naszej gry. Takich elementów, nad którymi musimy popracować, nie brakuje. Kiedy jesteśmy w sezonie mamy dylemat, czy skupiać się na przeciwnikach, czy na poprawie konkretnych elementów gry. Po meczu z Miedzią będzie dobry moment, żeby podsumować początek sezonu. Usiądziemy i zastanowimy się, jak to w dalszym czasie ma wyglądać.



