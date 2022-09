Łobodziński: To nie będzie mecz bojaźni

Czwartek, 15 września 2022 r.

- Nie ma co ukrywać, kto jest faworytem tego spotkania. Nie tylko ze względu na obecną tabelę, ale i historię czy wielkość klubu z Warszawy. Ale w piłce nożnej w obu drużynach na boisku jest po jedenastu zawodników i wszystko się może wydarzyć – mówi przed piątkowym spotkaniem trener Miedzi Wojciech Łobodziński.



- Spróbujemy się jak najlepiej przygotować do tego spotkania. Na pewno nie będzie to z naszej strony mecz bojaźni. Zagramy odważnie. Nawet motywując piłkarzy jeszcze w 1. lidze, cały czas powtarzałem, że czekają nas takie starcia jak z Legią w Warszawie. Mamy to, co chcieliśmy. Czekaliśmy na takie mecze, więc tylko grać.







- Na pewno Legia ma swoje braki i kilka zespołów już to pokazało w tym sezonie. Oczywiście, oprócz wsparcia kibiców u siebie, mają ogromny potencjał ofensywny. Trzeba będzie ich największe atuty zniwelować. My również chcemy zagrać ofensywnie, tak jak graliśmy do tej pory. Spróbujemy wykorzystać swoje sytuacje, bo naprawdę stwarzamy ich bardzo dużo.



- Myślę, że w tym wypadku nie trzeba dodatkowo motywować piłkarzy, bo to dla nich święto. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się przestraszył lub nie podszedł odpowiednio do tego meczu. Poza tym, mamy doświadczonych piłkarzy, którzy niejeden taki mecz grali. W ogóle nie przejmuję się jeśli chodzi o podejście mentalne do tego meczu.



- Mamy trochę problemów zdrowotnych. Nie wiadomo czy zagra Nemanja Mijusković, mający problemy z mięśniem czworogłowym. Kilku zawodników po ostatnim meczu jest poobijanych. Będziemy czekać do ostatniej chwili.



