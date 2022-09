Hokej

Nabór do hokejowej Legii dla dzieci 4-8 lat

Środa, 14 września 2022 r. 07:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja hokejowa Legii Warszawa ogłasza nabór dla dzieci w wieku 4-8 lat. Zajęcia prowadzone są na Torwarze II przy Łazienkowskiej. Pierwszy, testowy trening jest bezpłatny, a rodzice mogą z trybun obserwować zajęcia. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 664-441-314.



Koniec wakacji. Dla jednych oznacza radosny powrót do szkoły, inni martwią się, że lato tak szybko dobiegło końca. Jest jeszcze jedna grupa, dla której zakończenie letniej kanikuły wiąże się z początkiem... zimy. I to jest wiadomość dnia: wracamy na lód! Dla zawodników to norma, że od września ruszają zajęcia w Akademii Hokejowej Legii Warszawa. Kilka razy w tygodniu przychodzą z wielkimi torbami na kółkach i kijami w rękach. Ubierają się, można by powiedzieć, że zbroją się jakby na bitwę. To buduje nastrój niesamowitości, oczekiwania na przygodą, jaką jest każdy trening. Te wszystkie ochraniacze powodują, że ten kontaktowy sport nie taki straszny, jak go malują.

Na lodowisku COS Torwar, gdzie trenują podopieczni Akademii Hokejowej Legii Warszawa, w środkowej - tak zwanej neutralnej tercji - trenerzy wytyczają strefę, w której odbywają się zajęcia dla najmłodszych, którzy uczą się od podstaw. Dzieci bawią się, szaleją, ale w każdej zabawie kryją się ćwiczenia, które powodują bardzo szybki postęp. Progres zauważalny jest z treningu na trening, a fakt, że dzieci są "opancerzone", upadki są im niestraszne. Po prostu nic nie boli. Treningi dla początkujących prowadzą również trenerzy jazdy figurowej przykładający szczególną uwagę do jazdy na krawędziach, co przekłada się później na pewne stanie na nogach, świetną techniką posługiwania się łyżwami. Naukę jazdy na łyżwach warto zacząć wcześnie. To sport kompletny, rozwijający całe ciało, koordynację, równowagę, do tego pewność siebie, myślenie i błyskawiczne myślenie, które potem przydaje się jak już trzeba opanować grę kijem i krążkiem. Tak naprawdę, im wcześniej tym lepiej. Nierzadko na lód trafiają maluchy znacznie lepiej radzące sobie łyżwach niż na stałym lądzie.

Akademia Hokejowa Legii Warszawa zaprasza na zajęcia naborowe dla dzieci od czterech do ośmiu lat. Pierwszy Trening Testowy bez zobowiązań, warto przyjść, porozmawiać z trenerami, po czym powierzyć im na godzinę dzieci. Treningowi można przyglądać się z trybun Torwaru. Wszelkie informacje na stronie www.legiahokej.com oraz pod numerem telefonu +48 664 441 314.