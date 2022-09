Liga Narodów

Polska 0-2 Holandia

Czwartek, 22 września 2022 r. 22:41 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski przegrała z Holandią 0-2 w spotkaniu Ligi Narodów. Do przerwy goście prowadzili na Stadionie Narodowym po bramce Gakpo, a po godzinie gry wynik ustalił Bergwijn. "Biało-czerwoni" na tle bardziej utytułowanego rywala nie mieli niestety zbyt wiele do powiedzenia. Mieli bardzo duże problemy przede wszystkim z przeprowadzaniem akcji ofensywnych.







W 9. minucie pierwszy strzał na bramkę rywala oddali Polacy. Szczęścia z dystansu spróbował Piotr Zieliński, ale bramkarz Holandii był na posterunku. Kilka chwil potem to goście wyszli na prowadzenie. Składna akcja prawą stroną, gdzie defensorzy "biało-czerwonych" zostali w prosty sposób ograni, za moment płaskie dośrodkowanie do Cody'ego Gakpo, a ten z najbliższej odległości strzelił gola. Potem niestety gra podopiecznych Czesława Michniewicza wyglądała bardzo słabo. Momentami gospodarze nie potrafili nawet wyjść z własnej połowy. Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku sędziego blisko było drugiego trafienia, kiedy w kierunku dalszego słupka przymierzył Steven Berghuis. Na całe szczęście Holender był minimalnie niedokładny.



W 38. minucie bliski wyrównania był Nicola Zalewski. Jego uderzenie prawą nogą pewnie wyłapał jednak golkiper przeciwników. Koniec pierwszej połowy zbliżał się nieubłaganie. Niebawem Holendrzy postraszyli jeszcze szybką kontrą, która została w ostatniej chwili powstrzymana przez obrońców.



Początek drugiej połowy był bardzo ciekawy. Piłka była raz pod jedną a raz pod drugą bramką. Do remisu powinien doprowadzić wprowadzony Arkadiusz Milik. Napastnik Juventusu dostał podanie, będąc kilka metrów przed bramką i niestety nie potrafił skierować futbolówki do siatki. Bliski gola był również m.in. Sebastian Szymański. Pomocnik Feyenoordu huknął ile sił w lewej nodze, lecz niestety uczynił to bardzo niedokładnie. Po godzinie gry Holendrzy trafili po raz drugi. Bardzo ładna dwójkowa akcja pomiędzy Stevenem Bergwijnem, a Vincentem Janssenem, którą precyzyjnym strzałem po ziemi sfinalizował ten pierwszy. Ostatnie trzydzieści minut meczu to spokojna gra z obydwu stron. Polacy momentami podjęli kilka zrywów na bramkę strzeżoną przez Remko Pasveera, jednak nie stworzyli większego zagrożenia.



Polska 0-2 (0-1) Holandia

0-1 14' Gakpo

0-2 60' Bergwijn



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 5. Jan Bednarek, 15. Kamil Glik, 3. Jakub Kiwior - 17. Przemysław Frankowski (79, 18. Bartosz Bereszyński), 10. Grzegorz Krychowiak, 8. Karol Linetty (46, 7. Arkadiusz Milik), 20. Piotr Zieliński (86, 13. Mateusz Łęgowski), 19. Sebastian Szymański (70, 14. Mateusz Klich), 21. Nicola Zalewski (79, 4. Michał Skóraś) - 9. Robert Lewandowski.



Holandia: 1. Remko Pasveer - 2. Jurriën Timber, 4. Virgil van Dijk, 5. Nathan Aké - 22. Denzel Dumfries, 20. Teun Koopmeiners (6, 11. Steven Berghuis; 75, 18. Kenneth Taylor), 21. Frenkie de Jong (46, 15. Marten de Roon), 8. Cody Gakpo, 17. Daley Blind - 7. Steven Bergwijn (75, 19. Wout Weghorst), 10. Memphis Depay (52, 9. Vincent Janssen).



żółte kartki: Szczęsny - Aké, Gakpo, Janssen, Weghorst.



sędziował: Alejandro José Hernández Hernández (Hiszpania).