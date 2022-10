21. urodziny Skibickiego

21. urodziny świętuje dziś Kacper Skibicki, który trafił na Łazienkowską w styczniu 2019 roku, ale pierwsze 12 miesięcy spędził na wypożyczeniach w Olimpii Grudziądz i Pogoni Siedlce. Następnie grał w drugiej drużynie Legii, a jego potencjał zauważył trener Czesław Michniewicz i włączył do treningów z jedynką. "Skiba" zanotował wymarzony debiut w pierwszej drużynie - w listopadzie 2020 zdobył zwycięską bramkę w spotkaniu z Lechem Poznań. Potem było jednak gorzej. Obecnie znajduje się w kadrze pierwszego zespołu, ale po raz ostatni pojawił się na boisku w kwietniu w meczu PP z Rakowem Częstochowa. Do tej pory rozegrał 31 meczów, w których strzelił 2 gole.

