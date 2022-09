Kobiety

Królewscy Płock 4-2 Legia Ladies

Niedziela, 25 września 2022 r. 17:06 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki III ligi kobiet Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Królewskimi Płock 2-4 . Do przerwy legionistki przegrywały 1-3. Kolejne spotkanie rozegrają u siebie, 2 października o godzinie 18 z liderującym Zamłyniem Radom.



Już w 8. minucie legionistki wyszły na prowadzenie, za sprawą Amelii Przybylskiej, która zagarnęła odbitą przez golkiper piłkę i pokonała ją pięknym strzałem lewą nogą. Jednak dwie minuty później piłkarki z Płocka zdołały doprowadzić do remisu, po niepotrzebnym wyjściu przed pole karne bramkarki "wojskowych" i spektakularnym przelobowaniu jej z około 30. metra. W 16. minucie było już 2-1 dla gospodarzy. Przyciśnięta pressingiem bramkarka Legii dała odebrać sobie piłkę i Natalia Majchrzak wpakowała ją do pustej bramki. W 24. minucie fantastyczną szanse na podwyższenie prowadzenia miała Aleksandra Synowiec, ale jedna z legionistek zdołała wybić piłkę z linii bramkowej. Dziesięć minut później Daria Kusa zdobyła trzecią bramkę dla Wisły, po świetnym uderzeniu z rzutu wolnego, które odbiło się jeszcze od poprzeczki. W 61. minucie Synowiec udało się w końcu zdobyć bramkę na 4-1 po świetnym rajdzie i dobrym wykończeniu sytuacji sam na sam. Na dziesięć minut przed końcem spotkania piłkarki Legii nabrały nadziei na lepszy rezultat, po wejściu w polu karnym i dobrym strzale Magdaleny Zduńczyk, który dał drugiego gola dla drużyny. Legionistki miały jeszcze w końcówce kilka okazji na bramkę, jednak nie udało się już zmienić wyniku.





III liga: Królewscy Płock 4-2 (3-1) Legia Ladies

0-1 8' Amelia Przybylska

1-1 10' Klaudia Łyzińska

2-1 15' Natalia Majchrzak

3-1 34' Daria Kusa

4-1 61' Aleksandra Synowiec

4-2 80' Magdalena Zduńczyk



Żółte kartki: Ejman (36') - Chmielewska (59')