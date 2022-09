U-17: Polska 0-2 Portugalia. Występ Rejczyka

W swoim drugim meczu turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski do lat 17 prowadzona przez Marcina Włodarskiego przegrała 0-2 (0-0) z Portugalią. 67 minut na placu gry spędził piłkarz Legii Filip Rejczyk. U-17: Polska 0-2 Portugalia Diogo Sousa 53, Olívio Tomé 80 Polska: 22. Miłosz Piekutowski - 2. Dominik Szala (83, 15. Nico Adamczyk), 4. Igor Orlikowski, 3. Jakub Krzyżanowski - 11. Krzysztof Kolanko, 6. Patryk Olejnik (84, 16. Maksymilian Sznaucner), 20. Filip Rejczyk (67, 20. Szymon Kądziołka), 10. Mateusz Skoczylas, 8. Karol Borys (83, 18. Filip Kucharczyk), 7. Filip Wolski (67, 19. Jan Faberski) - 9. Daniel Mikołajewski (55, 17. Mike Huras). czerwona kartka: Igor Orlikowski (87. minuta, Polska, za drugą żółtą)

