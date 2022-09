NS: Wycieczka w ciekawe miejsce

Niedziela, 25 września 2022 r. 19:45 źródło: FB/Nieznani Sprawcy

W najbliższy poniedziałek, 26 września w godzinach 19-20 w Źródełku, prowadzone będą otwarte zapisy na wyjazdowy mecz Legii z Lechem Poznań, który rozegrany zostanie w sobotę, 1 października. Nieznani Sprawcy zamieścili komunikat, w którym zachęcają do licznego wyjazdu, bo ostatnio nie ma okazji do wspierania Legii w większych liczbach.



Za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, kibice zapłacą 160 złotych, młodzież do 18. roku życia - 150. Nie ma możliwości zakupu samego biletu. Przy zapisach należy, oprócz opłaty, podać imię, nazwisko i PESEL.







Komunikat Nieznanych Sprawców:



"Drodzy Kibice!

Są takie miejsca w Polsce, gdzie słowo "Legia" wywołuje ślinotok, wybroczyny i niekontrolowaną defekację.

Są takie miejsca, gdzie słowo "Legia" jest odmieniane przez wszystkie przypadki, częściej niż nazwa lokalnego klubu.

Jednym z tych jakże licznych miejsc, jest Poznań. Poznań to taka zła Polska w pigułce.

Poznań, na czele z kibicami Lecha, jest jak ten mityczny otyły, zawistny, brudny od musztardy i zazdrosny sąsiad z wąsami.

Jego priorytetem nie jest jego szczęście. On nie chce pojechać na wakacje na Seszele - on chce, żebyście Wy nie dolecieli.

Żebyście zgubili paszport, albo złamali nogę dzień przed wyjazdem.

Można się śmiać i nie dowierzać, bo niby jest już 2022 rok. Miały być już latające samochody, a są stare baby idące z wnuczkiem za rękę, które jak widzą w Poznaniu jadących autobusami miejskimi kibiców z Warszawy, to machają środkowym palcem. Zoo. Ale warto zobaczyć.

Właśnie w takie miejsce chcemy zaproponować Wam wycieczkę.

Miejsce ciekawe.

Miejsce, w którym to kibice i piłkarze Legii są niekwestionowanymi gwiazdami meczowego wieczoru.

Kibice Lecha potrafią pokazywać genitalia, usiłują rzucać odchodami itp.

W takim miejscu Legia Warszawa szczególnie potrzebuje Waszego wsparcia.

Dlatego nie zastanawiajcie się ani chwili. Wypełniony do ostatniego miejsca sektor gości to zwyczajnie nasz obowiązek.

Nie mamy w ostatnim czasie okazji do wspierania Legii w większych liczbach.

To jest ten moment.

Mamy pojechać i pokazać nasza siłę.

Mamy w 2000 rozjechać walcem miejscowych.

Mamy pokazać siłę Legii Warszawa.

Legioniści, jazda z k...!"