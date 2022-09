Żeglarska Legia powalczy o medal MP na Zalewie Zegrzyńskim

W najbliższy weekend na Zalewie Zegrzyńskim rozegrane zostaną finałowe zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2022. Załoga Legii Warszawa powalczy o kolejny medal mistrzostw Polski. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 10:00 i potrwa tego dnia do godziny 18:00. Planowany jest rozegranie aż 20 wyścigów. W ich trakcie na kibiców czekać będzie miasteczko regatowe, gdzie znajdować się będzie strefa kibica i śledzić będzie można (również na telebimie) przebieg rywalizacji. Przy okazji sobotnich zawodów planowany jest również piknik, w którego trakcie możliwe będą godzinne rejsy jachtami żaglowymi, akcja zostań żeglarzem, akcja zostań motorowodniakiem, czy testy jachtów motorowych. Niedzielne zawody rozpoczną się o godzinie 10:00 i potrwają do 15:00. Na 15:30 zaplanowano finał, dekorację oraz rozdanie nagród za sezon 2022 PEŻ. Po trzech rundach PEŻ, w klasyfikacji generalnej prowadzi Balex YKP Gdynia (54 pkt.), przed Yachtem Club Gdańsk (47 pkt.), Legią Warszawa (42 pkt.) i Pogonią Szczecin (39 pkt.). Startować będzie 18 załóg. Najlepsza z nich, w czwartej rundzie PEŻ, zdobędzie 18 punktów, a każda kolejna lokata w klasyfikacji oznacza o jeden punkt mniej. Zwycięzca PEŻ, oprócz tytułu mistrza Polski, zapewni sobie udział w przyszłorocznej edycji Żeglarskiej Ligi Mistrzów.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.