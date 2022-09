Trwa sprzedaż biletów na mecz z Miedzią

Wtorek, 13 września 2022 r. 17:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

16 września o godzinie 20:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Miedź Legnica. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie. Na chwilę obecną na stadionie zajętych jest ok. 16500 miejsc. Mecz zaliczono do kategorii cenowej C, a standardowy bilet na Żyletę kosztuje 25 zł.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - MIEDŹ







Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.