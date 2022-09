Z obozu rywala

Miedź przed meczem z Legią. Głodni pierwszego zwycięstwa

Czwartek, 15 września 2022 r. 16:35 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 20:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie zespół Miedzi Legnica. Legioniści chcą szybko zmazać plamę po porażce 0-4 w Częstochowie, a zawodnicy „Miedzianki” wygrać swój pierwszy wyjazdowy mecz. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką legnickiego klubu.



Drużyna pochodząca z województwa Dolnośląskiego jest jednym z trzech beniaminków obecnego sezonu Ekstraklasy. Co więcej, jest to jej dopiero drugie podejście do gry w najlepszej polskiej lidze. W zeszłym sezonie piłkarze Miedzi zdecydowanie zdominowali rozgrywki 1. ligi, kończąc je na szczycie tabeli z 15-oma punktami przewagi nad drugim miejscem i tylko trzema porażkami na koncie. Jak to zwykle bywa po awansie, klub przechodzi małą rewolucję. Przed sezonem w drużynie pojawiło się aż jedenastu nowych piłkarzy, a dokładnie taka sama liczba zawodników opuściła zespół. Początek aktualnego sezonu nie wygląda obiecująco w wykonaniu Miedzi. Po 9 kolejkach i przy jednym zaległym meczu zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli, mając tylko pięć punktów. Wygrała tylko jeden, domowy mecz, remisując dwa i przegrywając aż pięć. Odpadła również w 1/32 finału Pucharu Polski, przegrywając 0-1 mecz z pierwszoligową Resovią Rzeszów.







Ostatnie pięć…



Jak wyglądało ostatnie pięć sezonów w wykonaniu Miedzi?



2021/22 1. Liga, 1. miejsce, 77 punktów i awans do Ekstraklasy

2020/21 1. Liga, 7. miejsce, 51 punktów

2019/20 1. Liga, 5. miejsce, 51 punktów

2018/19 Ekstraklasa, 15. miejsce, 40 punktów i spadek do 1. Ligi

2017/18 1. Liga, 1. miejsce, 63 punkty i awans do Ekstraklasy



Top 3 transfery



Zdecydowanie najlepszym transferem Miedzi było sprowadzenie byłego reprezentanta Holandii Luciano Narsingha. 32-latek ma za sobą bardzo bogatą przeszłość, występował bowiem w PSV Eindhoven, FC Twente, Feyenordzie oraz grającym w angielskiej Premier League Swansea City. Wystąpił w 19 meczach reprezentacji „Oranje”, zdobywając w nich cztery bramki. Był też powołany na mistrzostwa Europy, rozgrywane w Polce i Ukrainie w 2012 roku, jednak nie pojawił się ani razu na murawie. Jego forma od dawna spada w dół, a poprzedni sezon spędził w Australijskim Sydney FC. W "Miedziance" skrzydłowy wystąpił w 7 spotkaniach, strzelając 1 bramkę i raz asystując. Do klubu trafił również Angelo Henriquez, który posiada jeszcze lepsze CV niż Narsingh. Trzynastokrotny reprezentant Chile grał w takich klubach, jak Manchester United, Real Zaragoza czy Dinamo Zagrzeb, w barwach którego rozegrał aż 129 spotkań. Napastnik trafił do Miedzi z brazylijskiej Fortalezy i z czterema bramkami na koncie jest obecnie najlepszym strzelcem drużyny. Mimo bramek, jego obecna forma również nie jest najlepsza. Przydatnym nabytkiem było również wypożyczenie z Arki Gdynia Olafa Kobackiego. Młody skrzydłowy dobrze wkomponował się do drużyny, wchodząc z miejsca do pierwszego składu i zdobywając bramkę oraz dwie asysty. Polak uważany jest przez wielu za jednego z najlepszych młodzieżowców grających w naszej lidze.



Bolesne odejście



W letnim oknie transferowym z drużyną pożegnał się młody Patryk Makuch. Dla legnickiego zespołu jest to ogromna strata, ponieważ zawodnik był kluczową postacią i jednym z ojców awansu do Ekstraklasy. Napastnik, który rozpoczynał swoją seniorską karierę w dolnośląskim klubie, strzelił w zeszłym sezonie 14 bramek i zaliczył 7 asyst. 23-latek opuścił Miedź na rzecz Cracovii i dobrze rozpoczął również obecny sezon, zdobywając 2 bramki, w tym jedną w meczu z Legią.



Postać zespołu: Nemanja Mijusković



Jest kapitanem i filarem defensywy. Trafił do klubu trzy lata temu i od początku stał się ważną postacią. W zeszłym sezonie był jednym z najlepszych stoperów ligi. Czarnogórzec wygrał 77,48% pojedynków w defensywie i dołożył do tego jeszcze 6 trafień. W przeszłości występował m.in. w Macedonii, zdobywając tam dwa mistrzostwa, a także w Rosji, gdzie wywalczył puchar kraju, oraz w Kazachstanie. Jego występ w piątkowym meczu stoi jednak pod znakiem zapytania, z powodu problemów mięśniowych.



Na czele: Wojciech Łobodziński



Jest prawdziwą legendą Miedzi Legnica. Jako zawodnik rozegrał w niej aż 184 spotkania, co jest klubowym rekordem. Jest także drugim najlepszym strzelcem w historii klubu, z 34 bramkami na koncie. W Ekstraklasie grał jeszcze w takich klubach, jak Wisła Kraków, Wisła Płock, ŁKS Łódź czy Zagłębie Lubin. W swojej karierze zdobył cztery mistrzostwa Polski i jeden Superpuchar Polski. Napastnik zagrał również 23 spotkania w reprezentacji Polski, strzelając w niej dwa gole. Swoją trenerską karierę rozpoczął w Miedzi, jako asystent Jarosława Skrobacza, a od zeszłego sezonu jest jej pierwszym szkoleniowcem. Podczas swojego pierwszego sezonu wywalczył dla „miedziowych” historyczny, drugi awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.



Historia



Oba zespoły mierzyły się ze sobą tylko cztery razy. Pierwszy pojedynek odbył się w 2014 roku w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Legia wygrała to spotkanie 4-0 po bramkach Jakuba Koseckiego, Ivicy Vrdoljaka oraz Miroslava Radovicia (dwie bramki). W reszcie spotkań górą również była drużyna „wojskowych”. Bilans bramkowy w tych spotkaniach to 12-2 dla Legii Warszawa.