Pięciobój

Gutkowski wicemistrzem Europy w sztafecie

Środa, 14 września 2022 r. 08:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Świetnie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy seniorów w pięcioboju nowoczesnym w węgierskim Székesfehérvár. Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpiły sztafety. W męskiej sztafecie wystartował zawodnik Legii, Łukasz Gutkowski, który w parze z Kamilem Kasperczakiem (ZKS Drzonków) wywalczył srebrny medal Mistrzostw Europy.



Polacy rozpoczęli od drugiego wyniku w pływaniu (czas 1:55.27 min.), a w szermierce uzyskali najlepszy wynik - łącznie 22 wygrane (13 zwycięstw Łukasza i 9 Kamila), co dało 235 punktów do klasyfikacji i prowadzenie po dwóch konkurencjach. Po jeździe konnej Polacy nieznacznie spadli w klasyfikacji i do biegu ze strzelaniem, Kasperczak wyruszał 14 sekund za prowadzącymi Niemcami. Dobre tempo biegu i wysoka skuteczność na strzelnicy (Kamil 7,5 sekundy i 10,6s, Łukasz 8,9s i 7,3s -czołowy wynik strzelania w całej stawce) zapewniły Polakom tytuł wicemistrzów Europy. W rywalizacji sztafet zwyciężyli Czesi, po brąz sięgnęli Francuzi.



W czwartek Łukasz oraz Daniel Ławrynowicz rozpoczną rywalizację w konkursie indywidualnym. Półfinały zaplanowano na sobotę, finał na niedzielę.