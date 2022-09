Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Siła w prostocie - 3 godziny temu, *.changeintegrated.com Brawo Legijna Ochota. Cała ściana prezentuje się doskonale odpowiedz

Ultras - 3 godziny temu, *.129.30 Herbu tylko brakuje na bialo czerwonej. Dobrze ja bylo widac na mundialu Japan 2002 za bramka, i na meczach w usa. Alchim dobra robote robil :) odpowiedz

Bartek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pierwsza praca świetna, druga chyba ba trochę źle proporcje wysokość/szerokość i dla mnie wygląda nieco gorzej. Ale i tak brawa dla twórców obu prac. odpowiedz

Alan - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Szkoda ze tak wiele spraw jest w czasie przeszłym. I tutaj też zwiedziala zamast zwiedza. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.