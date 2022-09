Koszykówka

Mecz ze Śląskiem na Torwarze. Kup bilet!

Środa, 14 września 2022 r. 11:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Spotkanie drugiej kolejki koszykarskiej ekstraklasy sezonu 2022/23, w którym zmierzą się finaliści ostatnich rozgrywek - Legia Warszawa podejmować będzie Śląska Wrocław, rozegrane zostanie w hali Torwar przy ulicy Łazienkowskiej. Już dziś rusza sprzedaż biletów na to spotkania, które rozegrane zostanie w czwartek, 29 września o godzinie 20:00. Wejściówki nabywać można TUTAJ.



Bilety na to spotkanie kosztować będą od 30 do 50 złotych (ulgowe) oraz od 40 do 60 złotych (normalne). Osoby, które zakupiły karnety na sezon 2022/23 (sprzedaż prowadzona jest cały czas), mają zapewnione miejsce na trybunach na to spotkanie, ale muszą wybrać konkretne miejsce, które chcą zająć na trybunach Torwaru.



Aby tego dokonać: Kliknij TUTAJ, wybierz mecz Legia - Śląsk, następnie wybierz miejsce, które chcesz zająć (UWAGA! Jeśli zakupiłeś karnet czerwony, wybierz miejsce w sektorze oznaczonym tym kolorem (po lewej stronie na ebilet.pl). W polu "kod dostępowy" wpisz nr ze swojego nowego karnetu, który widnieje przy kodzie kreskowym.







W sezonie 2021/22 koszykarskim mistrzem Polski został Śląsk Wrocław, Legia zdobyła srebny medal, przegrywając finał 1-4. Zaplanowane na 29 września spotkanie na pewno będzie niesamowicie emocjonujące. Legioniści tydzień wcześniej zainaugurują rozgrywki wyjazdowym meczem z Sokołem Łańcut. Z kolei cztery dni po meczu z WKS-em, ponownie na Torwarze, Legia zainauguruje rywalizację w fazie grupowej Basketball Champions League. Wejściówki na to spotkanie, jak również pakiety na wszystkie trzy mecze BCL w Warszawie, są już w sprzedaży.



Ceny biletów na mecz z WKS-em Śląsk Wrocław:

Kategoria zielona: ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł (sektory: E,J,Q,V)

Kategoria biała: ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł (sektory: F,I,R,U)

Kategoria czerwona: ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł (sektory: T,G,H,S)

VIP: 99,00 zł/normalny - 199,00 zł (sektor: T)



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.







Termin meczu: czwartek, 29 września 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: ul. Łazienkowska 6 (Torwar)

Ceny biletów: 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50 i 60 zł (normalne)



KUP BILET NA MECZ ZE ŚLĄSKIEM