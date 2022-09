Przygotowania do meczu z Miedzią

Po meczu z Rakowem piłkarze nie mieli wolnego. We wtorek trenowali przed południem, a środowe zajęcia rozpoczęły się o godz. 17. Wzięli w nich udział wszyscy zawodnicy ze ścisłej kadry, czyli 22 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Trening poprzedziła odprawa trenera Kosty Runjaicia , który przekazał zawodnikom, że przed nimi bardzo kluczowy mecz i trzeba się skupić tylko na nim. Fotoreportaż z treningu - 31 zdjęć Woytka Po kwadransie rozgrzewki rozpoczęła się część typowo piłkarska. Trenerzy Małecki, Astiz i Rogić wyjaśnili zawodnikom kolejne ćwiczenie, które polegało na rozgrywaniu piłki ze środka boiska, wymiana podań i zakończenie akcji strzałem. Następnie były gry na utrzymanie trzech drużyn, w których nie uczestniczyli Artur Jędrzejczyk i Rafał Augustyniak . Obaj mają drobne dolegliwości. Pierwszy z nich udał się do budynku klubowego, a drugi ćwiczył indywidualnie na drugim boisku. Skład jednej z drużyn w gierce uzupełnił więc Inaki Astiz . Po godzinie sztab zarządził ostatnią część zajęć, którą była rywalizacja dwóch drużyn na połowie boiska. Gierka składała się z trzech kilkuminutowych interwałów i była bardzo wyrównana. Rożowi: Charatin, Skibicki Nawrocki, Celhaka, Kapustka, Muci, Carlitos, Pich, Mladenović Żółci: Rose, Johansson Slisz, Ribeiro, Strzałek, Kramer, Baku, Sokołowski, Wszołek Neutralni: Rosołek i Josue, którzy dołączali do ekipy atakującej. O zwycięstwie decydowała dogrywka, która polegała na strzałach z ok. 20 metrów. Jako pierwsi trzy trafienia zanotowała ekipa różowych.

Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.a2mobile.pl Bedzie 5:1 odpowiedz

rekLama - 1 godzinę temu, *.133.51 @Brzeg opolski: POZDRO!BRZEG!OpoLski!NIECH WYGRAJĄ 1-0, I BĘDZIE DOBRZE ALE 5-1 POPRAWIŁY BY SIE NASTROJE, I NADZIEJA NA MISTRZOSTWO POLSKI odpowiedz

rekLama dzwignią handLu - 1 godzinę temu, *.133.51

OK, TO RÓŻOWI POWINI WYBIEC W PIERWSZEJ POŁOWIE .......?JAK BYĆ NIE haLo., to druga ekipa ze Strzałkiem DAJE OGNIA!ostanie 45 i mamy 3pkt! ale pewnie zgranych z treningu zmixa pomiesza i rozwaLi zgranych, znowu japy smutne odpowiedz

rekLama - 1 godzinę temu, *.133.51 A TAM ZA DUŻO DETALI UCZĄ A KIEDY ONI NICH BIEGAJĄ Z PILKĄ NONSTOP NAWET DO WYRA Z PILKĄ TAKI TRZEBA KLIP ZROBIĆ, REKLAMA SUPER LEGII/NADCHODZI? odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Dzięki Bogu przegralismy z Rakowem tylko 4:0 a tu gęby roześmiane od ucha do ucha. Nikt wam nie każe płakać cały tydzień do następnego przegranego meczu ale chociaż minimum przyzwoitości wypadało by zachować.Jak każdy z nas da dupy w pracy nie chodzi radosny i szczęśliwy. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Darek : W środę trening o 17 , czyżby we wtorek był melanż nad Zegrzem??? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.171.30 @Darek : jak ty gdy dales dupy w poniedzialek w pracy i przez caly tydzien sie nie usmiechasz to ci wspolczujemy... odpowiedz

Biała siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Co tu przygotowywać ,z pustego i Salomon nie naleje ,od prezesa po resztę , odpowiedz

