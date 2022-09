Komentarze (84)

Leśny Dziadek - 38 minut temu, *.t-mobile.pl I chłopcy wrócili na zwycięską ścieżkę. Ale przygotowania fizycznego to ja nie widzę. A jeżeli nie ma siły biegać, to można grać w szachy. Noga odpoczęta, to inna noga, niż zmęczona po treningach...Co mówi taka noga lewa do prawej? Idz przypudrować nos krasnalowi... odpowiedz

olxx - 45 minut temu, *.mm.pl lider... ale to jest żenujące bauahahahaha ja p.. odpowiedz

Xov - 1 godzinę temu, *.mm.pl sędzia.. .. jak już go się kupuje to trzeba mu powiedzieć aby nie był tak oczywisty... odpowiedz

Wert - 50 minut temu, *.centertel.pl @Xov: aha. Sędzia kupiony bo nie uznał nieprawidłowych goli. Dobre. odpowiedz

Xov - 42 minuty temu, *.mm.pl eh no jasne zabezpieczył legiunię czerwonkiem jeszcze po tym.. spokojnie amika pewnie nie rozniesie was jak czwa ale da radę.. męczące jest to walenie buły sędziów dla legiuni.. odpowiedz

Xov - 1 godzinę temu, *.mm.pl ale ta legnica to głupki..

strzelają bramkę.. odwołują im..

strzelają znowu.. odwołują im

i co te głupki robią.. chcą strzelić jeszcze jedną :-)) hahah lamele.. odpowiedz

Wert - 51 minut temu, *.centertel.pl @Xov: a co mieli uznać gole ze spalonych? odpowiedz

Wycior - 18 minut temu, *.vectranet.pl @Wert: tak i na dodatek dać im jeszcze 6 karnych… Nie odpisuj prowincjuszom - dla nich każdy wygrany mecz jest ustawiony. Ciekawe dlaczego z Cracovią, Koroną i Rakowem nam nie drukowali… odpowiedz

Boruc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ale ten Tobiasz jest kiepski.Zaraz nam mecz zawali odpowiedz

Zbyc(L) - 45 minut temu, *.centertel.pl @Boruc : kiepski to ty jesteś. Zapomniałeś. Wyronił na 3:0. W drugiej też wyjął. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wynik i tak dalej niepewny bo z dzisiejszą gra obrony może być roznie odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : jasnowidz ? było blisko uff odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Może Kramer też coś strzeli jak wejdzie? odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czym my się podniecamy że prawie z ostatnią drużyną w tabeli wygrywamy odpowiedz

Kosta - Jozak - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Grzegorz : cóż takie czasy... odpowiedz

Dobrze jesteśmy na pierwszym w tabeli - 45 minut temu, *.chello.pl @Kosta - Jozak: odpowiedz

orik - 1 godzinę temu, *.mm.pl no to co- teraz jedziemy na mistrza co ?

ah sory teraz z amiką.. odpowiedz

QVTS - 1 godzinę temu, *.plus.pl Będzie 4:2 Josue chyba liczy na dłuższy urlop bo teraz przerwa na reprezentację a kartka jakby celowa. odpowiedz

orik - 1 godzinę temu, *.mm.pl gra jest dokładnie taka sama jak w ostatnich meczach, zmieniają się tylko przeciwnicy... z czwą znowu byłby mega wpier...l... odpowiedz

Klawo - 1 godzinę temu, *.189.14 Ogniem na nich w 2 połowie!!!Josue faktycznie nie zagra z Słowikami? Kartka na własne życzenie. odpowiedz

O mamo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przede wszystkim jak wygląda koncentracja przed meczem? Ile to już razy miało miejsce i ciągle to się powtarza,że drużyny nie ma na murawie przez pierwsze 15-20 minut???? odpowiedz

Lobs - 1 godzinę temu, *.plus.pl Josue nie wiedział, że jest zagrożony? Bo dostał kartkę na własne życzenie, wręcz jakby chciał się wymixowac z tego meczu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szczyt formy był szykowany na eliminacje pucharów, w lipcu / sierpniu. Chłopaki szykowali się na grupę L. M. z Realem lub Barceloną. Taką Miedz mieli pyknać 5-0, nie wychodząc z szatni. A tu trzeba jednak trochę pobiegać. W drugiej połowie, albo wyjdą zmotywowani, albo miedzi w kasie nie będzie... odpowiedz

Lomianki - 1 godzinę temu, *.189.14 Dobry wynik jak na ten piach. Josue jakby specjalnie nie chciał zagrać z amokorzami. odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ktoś jeszcze będzie bronił tego wszystkiego , odpowiedz

Kosta - Jozak - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nic nie gramy ale gole strzelamy odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Kosta - Jozak: Gramy z przedostatnią ekipą z tabeli. odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szykuje się kolejny blamaż...czy ktoś za to pójdzie do kryminału??? odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Żaden z tych "piłkarzy" nie zasługuje na grę w Legii. ŻADEN. Trener(?) też. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nie poddawaj się ... odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl Josue nie zagra z Amica za kartki to zwiększa nasze szanse na dobry rezultat tam. odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.191.250 @:): dokładnie, a z drugiej strony i tak w plecy odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Brakuje jeszcze rzutu karnego, samobója i czerwonej kartki...ale dziś gramy dno! Cała obrona w przerwie do zmiany!!!! odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Los Legii to los ruchu chprzów będzie. odpowiedz

Antyczesio - 2 godziny temu, *.plus.pl Doping jak na siatce brakuje tylko pieśni o małym rycerzu i Scooter Maria z głośników odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl To jeszcze raz powtórzę jak w tym sezonie nie będzie pucharów to ten klub nie ma szans na przetrwanie,przy tych kosztach i obecnym długu,zostaje tylko wyprzedaż a tu niespodzianka bo nie ma kogo,akademia to jest ku,wa kpina jak całyh pe,al loczek,jka nic nie zrobimy to nasteny sezon witamy w 4 lidze

p.s przynajmniej bedziemy wszystko wygrywać,buha hahaha odpowiedz

Dobry - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Zły:



Pucharów nie będzie. Mówił o tym Zieliński przed sezonem między wierszami.

Jeśli dmuchałeś sam balonik z napisem "mistrz" "puchary" to teraz nie dziw się że pęka właśnie ci w ryj.



Raków odskoczy nam na lata. Uświadom to sobie. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Dobry: Mówił tak żeby zdjąc presje z piłkarzy i trenera,a w głebi dusz zdawał sobie sprawe że brak pucharów oznacza,duży problem ,bo nikt z własnej kieszeni nie bedzie utrzymywał Legii,a co do oczekiwań przy tak prowadzonym biznesie jaki prowadzi loczek,innej możliwości nie ma jak pare baniek Euro z pucharów żeby to spiąc,spredaż młodych skończyła sie dwa lata temu i szybko nie wróci.smutne ale prawdziwe. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zły: Ale pierdoły piszesz....To niby co,piłkarze myśleli,że przyszli pokopać sobie piłeczkę rekreacyjnie??? odpowiedz

Dobry - 56 minut temu, *.vectranet.pl @Zły:



w głębi duszy to on doskonale wiedział że taki Carlitos (który sam dopłacił aby tu grać) to nie napastnik zapewniający nam puchary, że jego pomocnicy (czyt. Kapustka, Josue) i skrzydłowi czasem będą mieli przebłyski, a nie prezentowali równą dobrą formę, która pozwoli nam odskoczyć rywalom.



Dmuchasz sam balonik oczekiwań a później płaczesz. Jak dziecko oczekujące motorynki na gwiazdkę a dostające drewniane klocki. odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wszyscy jadą na piłkarzy, no okej im też się należy, ale czy ktoś widzi że Legia nie ma żadnej taktyki? odpowiedz

Zbycho(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Te dwa babole Augustyniaka to poniekąd wina Slisza gdyż jego podania wsadziły Augustyna na minę. Rosołek jak śnięty karp, a Slisz tragedia. Obaj natychmiastdozmiany odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rosołek, Kapustka, Ślisz, Wszolek i ręcznik w bramce gramy połowa składu :o odpowiedz

Badylu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pytanie do piłkarze w jaki sposób koncentruje się przed meczem,że po 15 minutach przegrywacie 0:2 z jedną z najsłabszych drużyn w lidze odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Slisz potwierdza w kazdym meczu jak bardzo jestcupośledzony piłkarsko. Taki niedopracowany ślimak paralityk odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Tylko 3 drużyny w lidze mają gorszą obronę od Legii - Lechia, miedź i stal. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.20 Dramat. odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Prawda jest taka, że dopóki nie zaczął eksperymentować z Rosołkiem i Sliszem w składzie to wyglądało w pierwszych kolejkach, a teraz znowu zaczyna się upychanie ich w składzie. odpowiedz

Anty Kosta - 2 godziny temu, *.plus.pl Coś jakby ruszyło dopiero po 20 minutach gry odpowiedz

Manuela za Mięciela - 2 godziny temu, *.plus.pl @Anty Kosta: ta do pierwszej straty piłki idzie ok odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl dziady co wam na imie ch..wam na imie odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Josue wygląda jak kiedyś pącze Iwański... ile on przytył z 10 kilo? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Atmosferić: drugi Ryszard Staniek odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.autocom.pl Trzeba dzwonić do vukovicia. Jak zwykle. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ja: i powiedzieć mu spi..j odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl ale ku.wa lamusy,a kibice dalej doping,dramat,tego raka jaki toczy ten klub trzeba wyciąc,za chwile leszek wybije nam puchary imistrza z głowy,ciekawe kiedy ta gumka wstydu pęknie???? odpowiedz

Quad74 - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma takich upokorzeń, które te dziady oszczędzą kibicom odpowiedz

Meter - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl 15min i nawet 1faulu..nic...Pajace ,bez ambicji i jaj odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Od początku jak się dowiedziałem że niemiaszek bałkański będzie trenerem Legii - to na tą sytuacje obecnie to była możliwie najgorsza opcja. Ten gość się co roku kompromituje przegrywają w najważniejszych i niespodziewanych momentach ważne punkty. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Taki taka na Łazienkowskiej, ha ha ha ha ha... odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl Zakończy się remisem ( oby ) i wszyscy będą się cieszyć jakby LM wygrali odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Olomanolo: Będzie 5- 3 odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl @Leśny Dziadek: jestem za pozdro odpowiedz

Kosta - Jozak - 2 godziny temu, *.plus.pl Co się dziwić jak my dziś w ogóle obrony nie mamy odpowiedz

Manuela za Mięciela - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kosta - Jozak: dokładnie każda akcja miedzi pachnie golem odpowiedz

Nh1234 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl Znowu się zaczyna ... Porażka za porażką.. żenada.. .. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Są zmęczeni,w końcu grają aż raz w tygodniu! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl Wielkie brawa dla Mladenovica za powrót! Mamy już dwójkę w plecy. odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chyba już trener primadonnom się nie podoba:) odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl 0-2 haha dokładnie przewidziałem :-) tylko zamiast 0-3 możebyć 0-5 odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.204.20 Nie no kur_a nie wierze... odpowiedz

Lorneta - 2 godziny temu, *.centertel.pl Znowu nieprzygotowani do meczu od pierwszych minutKtóry to już raz ehh idę spać szkoda nerwów i życia odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Idzie jesień będą spadać liście :-D odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Kosta jak ty mi zaimponowałes tym składem znów Josue i Wszolek i Augustyniak stoper brawo !!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl Tak się kończy gra pomocnikiem, na pozycji stopera. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Ustawianie Augustyniaka na obronie to sabotaż albo weryfikacja trenerskich zdolnośći przegrywa ze Szczecina! odpowiedz

Kosta - Jozak - 2 godziny temu, *.plus.pl Poszły konie po betonie !!!! odpowiedz

Barry - 2 godziny temu, *.kompex.pl Zaczęło sie odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Dokładnie przewidziałem scenariusz tego meczu już 0-1 - typowałem 0-3. Trzeba zwolnić tego pozoranta. odpowiedz

War - 2 godziny temu, *.orange.pl Dramat odpowiedz

Monster (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Tobiasz

Johansson ... Rose ... Nawrocki ... Ribeiro

... Augustyniak ... Josue ...

Rosołek ... Carlitos ... Kapustka

Kramer odpowiedz

