Runjaić: Mieliśmy dużo szczęścia, że nie straciliśmy trzeciej bramki

Piątek, 16 września 2022 r. 23:56 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To było szalone spotkanie. Jesteśmy szczęśliwi z wywalczenia zwycięstwa. Pierwsze mecze sezonu na pewno nie są nudne dla kibiców i dla nas samych. Mamy w tej chwili 20 punktów. To już jest pierwsza odpowiedź, jak wyglądał początek sezonu dla nas. W pierwszej części spotkania popełnialiśmy wiele błędów przy wyprowadzaniu piłki. Wiedzieliśmy, że Miedź jest dobra w kontratakach i tak strzelili nam dwa gole. Mieliśmy dużo szczęścia, że nie straciliśmy trzeciej bramki - mówi po meczu trener Legii Kosta Runjaić.







- Od wyniku 2-1 graliśmy już stabilniej, ale nie był to topowy poziom. Wiemy, ile mamy jeszcze do poprawy. Po zmianie ustawienia graliśmy lepiej, z większą atencją. Po raz kolejny graliśmy przy fantastycznej atmosferze z Żylety i innych trybun, bardzo za to dziękujemy. Mamy przed sobą 12 dni na przygotowanie do ważnego meczu z Lechem Poznań. Jestem zadowolony, że zdecydowana większość zawodników będzie z nami, oprócz powołanego Mladenovicia. Cieszy mnie ten szeroki skład, choć pamiętam, że Legia miała więcej powoływanych zawodników. Czekamy już na kolejne spotkanie.



- Tak, powiedziałem, że podsumowanie przyjdzie po tym meczu, ale może nie tak od razu (śmiech). Za trzy dni usiądziemy do rozmów i zanalizujemy więcej szczegółów.



- Zmieniłem Johanssona, bo zmieniliśmy system. Augustyniak cały czas jest bardzo ważnym piłkarzem dla zespołu. Błędy są wpisane w ten zawód. Jest bez okresu przygotowawczego, gra na nie swojej pozycji i po prostu potrzebuje czasu.



- Staramy się poprawiać stałe fragmenty gry. Mamy dobrze wrzucającego Josue i świetną lewą nogę Mladenovicia. Świetnie razem ze sobą kooperują. Dziś dało nam to szanse na zwycięstwo.



- Jesteśmy dumni z tego co osiągnęliśmy do tej pory, ale mamy świadomość, że możemy prezentować się lepiej. Drużyny grają przeciwko Legii ponad swój poziom. Będziemy analizowali to spotkanie. To nie jest tak, że jestem w pełni szczęśliwy. Jestem zadowolony z energii i kooperacji. Mimo że nie wszyscy na nas stawiają, kontynuujemy naszą pracę i chcemy osiągnąć cele.



- Nie jestem zły na Josue za tę żółtą kartkę. Takie sytuacje się zdarzają. Będzie musiał się skupić na treningach i w inny sposób wesprzeć drużynę.