Łobodziński: Sędzia nie wytrzymał intensywności meczu

- Cóż powiedzieć po takim meczu. Po raz kolejny przeżywamy to samo. Prowadzimy i trwonimy. Byliśmy w stanie tu dziś wygrać. Przełomowym momentem było nie strzelenie bramki na 0-3 i stracenie prowadzenia w pierwszej połowie. To, że postraszyliśmy Legię i graliśmy ofensywnie, nie ma znaczenia, bo nie mamy punktów - powiedział po spotkaniu z Legią trener Miedzi Legnica Wojciech Łobodziński - Nasz plan musiał się szybko zmienić, bo Legia przeszła na grę trójką w obronie. Wydawało nam się, że przetrzymaliśmy napór Legii, ale wtedy straciliśmy bramkę na 3-2. Głupie zachowanie Angelo Henriqueza sprawiło, że nie mieliśmy już szans wrócić. Ofensywnie mamy ogromny potencjał, ale musimy popracować nad mentalnością i defensywą. - Było nieprzyjemnie w szatni. Takie momenty się zdarzają, to są dorośli mężczyźni, walczący o swoją przyszłość. Mam nadzieję, że Angelo zrozumie swój błąd i na pewno poniesie konsekwencje. - Myślę, że sędzia nie wytrzymał intensywności meczu. Jest młody i nie udźwignął dziś spotkania.

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nie bardzo rozumiem, o co mu się rozchodzi. Wydaje się, że akurat dziś całkiem dobrze posędziował. odpowiedz

Fryzjer - 5 godzin temu, *.aster.pl Łobo, te czasy gdzie z Piszczem zbieraliscie hajs na sedziego w Zaglebiu juz minal. Wstawaj... :D odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl W sensie w ktorym miejscu nie udzwignal? Nie strzelil wam 2 goli czy o co chodzi bo akurat sedzia dzisiaj perfekcyjny. Nie dawal sobie wchodzic na glowe, dobre decyzje, zero kontrowersji (o czym, bystrzaku powiedziales wyzej), 2 spalone dobrze wychwycone przez asystentow. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.52.135 O co mu biega mówiąc o nie wytrzymaniu intensywności meczu? Pije do tej zasłużonej żółtej, którą potwierdził, że była zasłużona po meczu w studiu C+Sport? Czy se tam pogadał jedno, a na konferencji pomeczowej drugie i mu coś do łba strzeliło i załatwia po cichu sprawy tak jak kiedyś (korupcja)? odpowiedz

Krabik - 6 godzin temu, *.chello.pl Pff...pytanie gdzie sędzia popełnił błąd? Nigdzie? odpowiedz

artic - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Panie" Łobo" trzeba bylo strzelic na 3-0 a nie pier.. teraz ze arbiter nie wytrzymał intensywnosci meczyku.

Singspiel - 6 godzin temu, *.plus.pl Szkoda, ze nie mozesz zadzwonic do fryzjera odpowiedz

