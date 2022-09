3 galerie

Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Sobota, 17 września 2022 r. 08:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

18 311 kibiców stawiło się w piątkowy wieczór na Legii, by wspierać swoją drużynę w meczu o kolejne trzy ligowe punkty. Na początku nie zabrakło efektownego akcentu ultras, a potem obejrzeliśmy prawdziwy thriller, w którym "Wojskowi" ze stanu 0-2 doprowadzili do wygranej 3-2. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej:



Fotoreportaż z meczu - 85 zdjęć Mishki

Fotoreportaż z meczu - 49 zdjęć Kamila Marciniaka

Fotoreportaż z trybun - 38 zdjęć Michała Wyszyńskiego / SKLW