Oceny legionistów za mecz z Miedzią

Najwyższą notę za mecz z Miedzią Legnica przyznaliście Filipowi Mladenoviciowi, który zdobył dwie bramki i miał asystę. Występ Serba oceniliście na 5,1 w skali 1-6. Najniższe noty uzyskali natomiast Rafał Augustyniak i Bartosz Kapustka - po 2,1. W sumie oceniało 860 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1. Mladenović 5,1 Tobiasz 4,0 Wszołek 3,9 Kramer 3,3 Josue 3,3 Rose 3,2 Nawrocki 3,1 Carlitos 3,0 Muci 3,0 Charatin 2,9 Yuri Ribeiro 2,9 Slisz 2,7 Johansson 2,6 Rosołek 2,2 Augustyniak 2,1 Kapustka 2,1

wkz - 2 godziny temu, *.esabdns.pl Ale zjazd Kapustki. A Czesiu myśli o powołaniu odpowiedz

