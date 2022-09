Koszykówka

Zapowiedź meczu z Sokołem Łańcut

Środa, 21 września 2022 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W czwartek w Łańcucie koszykarze Legii Warszawa zainaugurują rozrywki Energa Basket Ligi w sezonie 2022/23. Legioniści na otwarcie nowego sezonu zagrają z beniaminkiem, Sokołem Łańcut, z którym po raz ostatni mierzyli się 5,5 roku temu, jeszcze na zapleczu ekstraklasy.



Sokół do EBL awansował po raz pierwszy w swojej historii, choć od kilkunastu lat regularnie plasował się w ścisłej czołówce I ligi. W I lidze zespół występował przez 18 sezonów. W fazie play-off z Sokołem mierzyła się swego czasu również Legia, wygrywając w półfinale sezonu 2016/17 3:1. Sokół w finale play-off zagrał w ostatnim sezonie po raz trzeci. Wcześniej na tym etapie przegrywał ze Stalą Ostrów (w 2015 roku) i Spójnią Stargard (w roku 2018). W sezonie 2021/22 drużyna z Podkarpacia pokonała w finale zespół Górnika Wałbrzych 3:1, awans świętując na parkiecie w Wałbrzychu.



Osobą, która od lat była wizytówką klubu z Łańcuta był jego trener, Dariusz Kaszowski. Pełnił w Sokole rolę znacznie większą aniżeli tylko pierwszego szkoleniowca. Kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu prezes klubu zapewniał, że Kaszowski nadal pozostanie pierwszym szkoleniowcem, a pomagać mu będzie Radosław Soja. Po zaledwie jednej grze kontrolnej... zespół opuścił dotychczasowy pierwszy trener, który funkcję tę pełnił od kilkunastu lat, a z Sokołem związany nieprzerwanie od 1992 roku. Dokładnie 23 sierpnia, oficjalnie z przyczyn osobistych, z prowadzenia drużyny zrezygnował Dariusz Kaszowski. Jego rolę przejął dotychczasowy asystent, Soja, a sztab szkoleniowy został powiększony o kierownika drużyny (dotychczas pracującą w MKS-ie Dąbrowa Górnicza), fizjoterapeutę i trenera przygotowania motorycznego.



Zanim doszło do zmiany pierwszego trenera, w klubie dokonano pierwszych transferów zagranicznych. Sprowadzono m.in. rozgrywającego z Serie A, Lee Moore'a, który w latach 2019-21 występował już na parkietach EBL w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. W drugim sezonie w Polsce zdobywał średnio 18,1 punktu na mecz, notując również 6 asyst. Na swoim koncie ma również występy w Niemczech, w Mitteldeutscher.



Kolejną nową postacią w Łańcucie jest mierzący 200 centymetrów, a mogący grać na pozycjach 3-5, Raynere Thornton. Zawodnik ma na swoim koncie dwa sezony w G-League w Memphis Hustle, a także grę w Macedonii i Rumunii, gdzie zdobywał średnio 10 pkt. i notował 6,2 zbiórki na mecz.



Trzecim Amerykaninem w barwach Sokoła został rzucający obrońca, Delano Spencer, który po występach w NCAA (Tigers State Tennessee), grał w Gruzji (Kaktus Tbilisi), Brazylii (UniiFacisa Paraiba), Ukrainie (Khimik BC) i Czechach (Sluneta Usti). Najmocniejszą bronią Spencera są rzuty z dystansu.



W ostatnim przedsezonowym sparingu, rozegranym w Przemyślu w finale turnieju o Puchar Podkarpacia, Sokół wygrał z I-ligowym Miastem Szkła 97:81. Najwięcej punktów zdobyli: Moore 23, Thornton 20, Spencer 19 oraz Struski i Formella po 13. Dzień wcześnij Sokół wysoko pokonał niżej notowane Niedźwiadki Przemyśl 101:61, a najwięcej punktów zdobyli Szczypiński (23), Spencer (18) i Moore (18). Z kolei podczas memoriału Zdzisława Niedzieli w Lublinie, Sokół pokonał Start 97:91, aż 21 razy trafiając za 3 punkty (skuteczność 58,3%!). W tym meczu najskuteczniejsi byli Moore - 29 pkt. (6x3), który dołożył 9 asyst, a także Spencer 25 (5), Szczypiński 23 (7) i Thornton 16 (3). W pierwszych grach kontrolnych Sokół pokonał HydroTrucka Radom (24 pkt. Spencera) oraz dwukrotnie zwyciężyli zespół GTK Gliwice, a w spotkaniach tych najlepiej punktowali Moore (26) i Thornton (16).



W Łańcucie zdecydowano się na zatrzymanie sporej części polskiego składu. W drużynie zobaczymy Marcina Nowakowskiego (ostatnio w EBL grał w barwach Astorii), Mateusza Bręka, Kacpra Balawendera, Maksymiliana Formellę, Filipa Struskiego (ostatni raz w EBL w Polpharmie w sezonie 2018/19) oraz Mateusza Szczypińskiego (grał w najwyższej klasie rozgrywkowej w Radomiu i Krośnie). Celem drużyny na najbliższy sezon będzie skuteczna walka o utrzymanie. Budżet klubu musiał zostać zwiększony, mówi się także, że kadra zawodnicza wciąż nie jest zamknięta i nawet przed meczem z Legią, do zespołu dołączyć może center z zagranicy.



Niewielkich zmian dokonano również w samej hali. Takich, jakich można było dokonać w obiekcie, który znajduje się w tym samym budynku co miejski basen. Za koszami dostawiono niewielkie, 5-rzędowe składane trybuny, delikatnie musiano zmodyfikować trybunę wzdłuż boiska na poziomie parkietu, aby w tym miejscu ustawić podest pod kamery do transmisji telewizyjnych. Możemy spodziewać się, że mecze Sokoła będą cieszyły się sporym zainteresowaniem - to bowiem największy sukces w historii klubu, a w mieście nie ma innych drużyn grających na porównywalnym poziomie sportowym. Zresztą nie tylko w samym Łańcucie, ale i najbliższej okolicy. Od spadku Miasta Szkła, Sokół będzie jedynym reprezentantem Podkarpacia w Energa Basket Lidze.



Legia po bardzo udanym sezonie 2021/22 zakończonym wicemistrzostwem Polski, przed kolejnym zamierza zrobić kolejny krok do przodu. Zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i na międzynarodowej arenie, gdzie legioniści mierzyć się będą w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Kadra naszej drużyny została zmieniona - zostali wszyscy polscy gracze, ale w drużynie nie został żaden z dotychczasowych obcokrajowców. Do Legii trafili natomiast znani z gry w polskiej lidze - Geoffrey Groselle (środkowy otrzymał już polskie obywatelstwo), Janis Berzins (skrzydłowy) i Devyn Marble (przede wszystkim rzucający, ale mogący grać również na jedynce i trójce). Ponadto zatrudnieni zostali dwaj obwodowi, których zadaniem będzie zastąpienie Roberta Johnsona i Raymonda Cowelsa - Ray McCallum (rozgrywający) oraz Travis Leslie (rzucający lub niski skrzydłowy). Większość okresu przygotowawczego legioniści spędzili bez kapitana zespołu, Łukasza Koszarka, który pełni również rolę dyrektora sportowego reprezentacji Polski, która zajęła podczas EuroBasketu czwarte miejsce. "Koszar" trenował przez cały czas trwania turnieju indywidualnie, i w czwartek na pewno zobaczymy go na parkiecie. Co ważne, do zdrowia wraca również Grzegorz Kulka, który doznał poważnej kontuzji podczas finałowej rywalizacji ze Śląskiem. Rehabilitacja przebiegała sprawniej niż się spodziewano i nasz silny skrzydłowy pojawił się na 14 minut na parkiecie podczas rozgrywanego tydzień przed startem ligi, sparingu z wicemistrzem Izraela.







Legia w grach kontrolnych prezentowała się różnie - widać było jeszcze brak zgrania, odpowiedniej energii szczególnie w obronie, a największym problemem były słabe początki spotkań. W czwartek jednak wszyscy zawodnicy muszą wyjść na parkiet skoncentrowani od pierwszej minuty, bowiem beniaminek na pewno będzie robił wszystko, aby na inaugurację sprawić sporą sensację.



Legia po raz ostatni z Sokołem mierzyła się w sezonie 2016/17, i wówczas poniosła dwie porażki z tym zespołem. Większość meczów rozgrywanych w Łańcucie było bardzo zaciętych, nie licząc drugiego meczu play-off z kwietnia 2016 roku, kiedy warszawiacy zwyciężyli aż 77:47. Spośród pięciu meczów rozegranych na parkiecie Sokoła, gospodarze byli górą trzykrotnie, a dwa spotkania zakończyły się wygraną legionistów. W czwartek faworytem spotkania będą gracze naszego klubu, i miejmy nadzieję potwierdzą, że przedsezonowe prognozy nie są tylko dziełem przypadku. Tym bardziej, że przed Legią zdecydowanie trudniejsze mecze już w kolejnych dniach, kiedy na Torwarze nasi gracze mierzyć się będą z mistrzem Polski - Śląskiem, a na inaugurację BCL-u podejmować będą zespół mistrza Izraela, Hapoel Holon.



Bilety na czwartkowe spotkanie kosztują 15 złotych (ulgowe dla młodzieży do 18. roku życia oraz emerytów) oraz 30 złotych (normalne). Dzieci do lat 7 wchodzą na mecz bezpłatnie, bez gwarancji dodatkowego miejsca siedzącego. Sprzedaż wejściówek prowadzona jest w serwisie abilet.pl. Można spodziewać się, że niespełna 1000 miejsc w hali w Łańcucie wypełni się w czwartek. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w Polsacie Sport o godzinie 17:30.



RAWLPLUG SOKÓŁ ŁAŃCUT

Skład: Lee Moore, Marcin Nowakowski, Mateusz Szczypiński, Mikołaj Płowy (rozgrywający), Delano Spencer, Mateusz Bręk, Patryk Jaźwa (rzucający), Raynere Thornton, Filip Struski, Kacper Balawender, Maksymilian Formella, Julian Jasiński, Filip Materna (skrzydłowi), Przemysław Wrona (środkowi)

trener: Radosław Soja, as. Marcin Wit



Przewidywana wyjściowa piątka: Lee Moore, Delano Spencer, Filip Struski, Raynere Thornton, Przemysław Wrona.



Wyniki sparingów: Miasto Szkła Krosno (d, 87:67), HydroTruck Radom (d, 75:78), HydroTruck Radom (w, 68:79), GTK Gliwice (d, 88:81), GTK Gliwice (d, 64:70), Start Lublin (w, 91:97), Niedźwiadki Przemyśl (w, 61:101), Miasto Szkła Krosno (w, 81:97).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.02.2017 Sokół Łańcut 80:73 Legia Warszawa (I liga)

05.10.2016 Legia Warszawa 60:65 Sokół Łańcut (I liga)

01.05.2016 Legia Warszawa 88:78 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

30.04.2016 Legia Warszawa 68:54 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

24.04.2016 Sokół Łańcut 47:77 Legia Warszawa (I liga, play-off)

23.04.2016 Sokół Łańcut 84:76 Legia Warszawa (I liga, play-off)

06.02.2016 Sokół Łańcut 73:54 Legia Warszawa (I liga)

30.10.2015 Legia Warszawa 70:61 Sokół Łańcut (I liga)

07.03.2015 Sokół Łańcut 76:78 Legia Warszawa (I liga)

28.11.2014 Legia Warszawa 82:87 Sokół Łańcut (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Travis Leslie, Devyn Marble, Grzegorz Kamiński/Janis Berzins, Geoffrey Groselle.



Wyniki sparingów: Start Lublin (d, 80:78), Anwil Włocławek (w, 76:73), Anwil Włocławek (d, 80:71), Twarde Pierniki Toruń (w, 96:96), Rytas Wilno (w, 105:80), Astoria Bydgoszcz (w, 72:85), Trefl Sopot (w, 59:69), Bnei Herzliya (d, 72:82)



Termin meczu: czwartek, 22 września 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: Łańcut, Armii Krajowej 57 (MOSiR Łańcut)

Pojemność hali: 900 miejsc

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 30 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport